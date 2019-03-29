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Семейная пекарня

Семейная пекарня

В «Октаве» пройдет спектакль о традициях, бережно передающихся через поколения.

«Семейная пекарня» — это путешествие в Париж, где повсюду картины художников Монмартра, романтичное звучание аккордеона и аромат свежеиспеченного хлеба с золотистой корочкой.
 
Вы очутитесь в настоящей французской пекарне в гостях у месье Жан Жюль Жака. Быть честным, терпеливым, внимательным, все делать с любовью — главные уроки жизни мудрого пекаря. Он знает секрет настоящего счастья, с удовольствием делится им и приглашает всех зрителей стать частью одной увлекательной истории.
 
«Семейная пекарня» — спектакль для всей семьи, придется по душе взрослым любого возраста и их детям.
 
Создатели обещают: каждый унесет со спектакля свой кусочек счастья и ароматную булочку.
 
2 часа без антракта
Автор идеи и исполнитель — Юрий Макеев
Музыкант Месье Мишель — Михаил Ибрагимов
Гитара — Кира Михеева
 
Вход свободный, требуется предварительная регистрация.
 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
26 апреля 2019, пятница
19:00
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