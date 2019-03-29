В «Октаве» пройдет спектакль о традициях, бережно передающихся через поколения.

«Семейная пекарня» — это путешествие в Париж, где повсюду картины художников Монмартра, романтичное звучание аккордеона и аромат свежеиспеченного хлеба с золотистой корочкой.

Вы очутитесь в настоящей французской пекарне в гостях у месье Жан Жюль Жака. Быть честным, терпеливым, внимательным, все делать с любовью — главные уроки жизни мудрого пекаря. Он знает секрет настоящего счастья, с удовольствием делится им и приглашает всех зрителей стать частью одной увлекательной истории.

«Семейная пекарня» — спектакль для всей семьи, придется по душе взрослым любого возраста и их детям.

Создатели обещают: каждый унесет со спектакля свой кусочек счастья и ароматную булочку.

2 часа без антракта

Автор идеи и исполнитель — Юрий Макеев

Музыкант Месье Мишель — Михаил Ибрагимов

Гитара — Кира Михеева