АнимациЯ. Сольный концерт Константина Кулясова

«Я люблю свою Родину вроде бы» спел однажды этот человек и его слова подхватила вся страна.

Автор многочисленных хитовых саундтреков к фильмам «Курьер из Рая», «Жених», «Пурга», «Каникулы президента» и др., частый гость телевизионных программ и радиоэфиров.

Человек, который умеет писать просто и ёмко. Казалось бы, про себя, а получается, что про всех. Единственный акустический концерт Кости Кулясова (лидер группы «АнимациЯ») в Туле в Harat's Pub.

Вместе с Костей Кулясовым на сцене в этот вечер будет известный в широких кругах баянист, клавишник и аккордеонист Рушан Аюпов, который работал с такими группами как Бригада С, Алиса, Чайф, СерьГа, а также это тот самый баян на записях «Анимации» и частый специальный гость на концертах группы.

Акустика и баян плюс знакомые всем тексты — получится расширенный вариант квартирника. Не пропустите ту редкую возможность услышать вживую легенду рок-сцены.