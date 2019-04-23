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Отборочный тур рок-фестиваля «Свои»

Отборочный тур рок-фестиваля «Свои»

В Рок-пабе «Ирландец» традиционно состоится отборочный тур рок-фестиваля «Свои». В конкурсе примут участие шесть молодых тульских рок-коллективов.

Программа выступлений:

19.00 — Список Освальда
19.30 — Взрыв Чуда
20.00 — Архипанк
20.30 — Holystone
21.00 — Б.У.
21.30 — специальный гость группа «КРОУ»

  • «Список Освальда» (2018). Музыканты команды играли ранее в проектах разной стилистической направленности (рок, рэп, фолк), поэтому в песнях находят отражения все эти течения. Название команды — отсылка к Ли Харви Освальду (единственному официальному подозреваемому в убийстве Джона Кеннеди). Кроме классических для рок-музыки инструментов в записях группы используется варган.
  • «Взрыв Чуда» — молодая панк-рок банда из Тулы, не загоняющая себя в творческие рамки. Парни постоянно экспериментируют со звучанием и смыслом своих песен, которые заставляют начать копаться в своей голове, но в то же время обращают внимание на то, что жить надо проще и легче, а так же всегда верить в свои мечты и идти только за ними.
  • Архипанк — альтернативная рок-группа. Музыканты ссмешали в своем творчестве металл, альтернативу и электронщину.
  • Holystone — новомосковский коллектив альтернативного рока.
  • Б.У. - панк-рок-группа из Донского.
  • «КРОУ» — москоский коллектив играет альтернативную рок-музыка, насыщенную яркой электроникой. Лидер проекта — Юлия Кроу, ex-ведущая солистка балета и фотомодель журнала Maxim.

Стоимость: 200-300 р. вход с 18.00

Где и когда?
Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
27 апреля 2019, суббота
19:00
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