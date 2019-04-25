Туляки выбрали три лучших магазина детских товаров-2019

С 7 марта по 8 апреля мы проводили на Myslo голосование за лучшие магазины детских товаров в Туле. Теперь мы знаем, где жителям нашего города больше нравится делать покупки для детей.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 25 апреля, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Победителем голосования стал «Детский мир» — он набрал 708 голосов!

Второе место и 151 голос получил магазин «Кораблик».

Третье место и 133 голоса туляки отдали магазину «Дочки & Сыночки».

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание магазина.

Магазины, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг магазинов детских товаров Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.