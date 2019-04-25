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Туляки выбрали три лучших магазина детских товаров-2019

Туляки выбрали три лучших магазина детских товаров-2019

Итоги народного голосования на Myslo.

С 7 марта по 8 апреля мы проводили на Myslo голосование за лучшие магазины детских товаров в Туле. Теперь мы знаем, где жителям нашего города больше нравится делать покупки для детей.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 25 апреля, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

 

Победителем голосования стал «Детский мир» — он набрал 708 голосов!

 

Второе место и 151 голос получил магазин «Кораблик». 

Третье место и 133 голоса туляки отдали магазину «Дочки & Сыночки».

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание магазина.

 

Магазины, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг магазинов детских товаров Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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вчера, в 17:42 0
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Туляки выбрали три лучших магазина детских товаров-2019
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Выходные в Туле: 26-28 апреля
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