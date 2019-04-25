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Полная афиша дня рождения «Октавы»: Тина Канделаки, граффити и певица Луна
фото из архива Myslo.ru

Полная афиша дня рождения «Октавы»: Тина Канделаки, граффити и певица Луна

26 апреля, в честь дня рождения кластера, состоится масса событий. Myslo публикует полную программу праздника.

12.00-21.00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ – Фотовыставка «На Октаву выше».

Самые яркие и значимые события первого года кластера в объективе.

14.00-16.00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. ГЛАВНАЯ СЦЕНА – Детский спектакль «Семейная пекарня».

«Семейная пекарня» — интерактивный спектакль Театра Вкуса, резидента театра «Практика», история о традициях, бережно передающихся через поколения.

Зрители становятся непосредственными участниками удивительной истории, которая случилась много лет назад с актёром и режиссёром Юрием Макеевым. Рассказы о традиции французской пекарни и музыка, которую наигрывает музыкант, сидя в метре от зрителя.

14.00-18.00

Лаборатория ФАБЛАБ – FABLAB Maker: инструкция по применению

В день рождения «Октавы» мы приглашаем жителей Тулы и гостей города принять участие в воркшопе по созданию небольших дизайн-объектов для дома в лаборатории FABLAB Maker вместе с дизайнером Анастасией Конончук, ведущей регулярной рубрики мастер-классов на «Октаве». Каждый участник сможет провести тест-драйв возможностей инновационного оборудования лаборатории, оснащенной фрезерными и токарными станками, 3D-принтерами и 3D-сканерами, а также наборами по робототехнике.

15.00-16.30

3 этаж – Питчинг проектов «Для Тулы с любовью. Идеи для развития города»

О том, как Тула похорошела за последние годы, говорят сами туляки, растущий поток туристов и многие федеральные СМИ. Однако преобразования нуждаются в подпитке новыми идеями как самих горожан, так и профильных экспертов. Кластер «Октава», один из катализаторов и символов позитивных перемен в городе, в свой первый день рождения запускает обсуждение проектов, направленных на повышение качества жизни в Туле.

Участники питчинга представят проекты в различных категориях: развитие городской среды, проведение массовых интеллектуально-развлекательных событий, дополнительное образование детей и подростков, дополнительное профессиональное образование. Жюри, в состав которого войдут представители власти и городского бизнеса, вместе с горожанами выберут победителей, которые получат гранты на реализацию идеи.

Экспертный совет в лице представителей сферы искусства и урбанистики даст свои рекомендации по доработке и развитию проектов. Полученные и доработанные проекты будут презентованы на «Октаве», а лучшие из них — реализованы.

УЧАСТНИКИ. Ирина Рочева — руководитель библиотеки кластера, директор и идеолог фестиваля «ЛитераТула», Екатерина Калачикова — руководитель дирекции образовательных программ департамента культуры города Москвы, Мария Мозгунова — менеджер проектов «Бизнес-школы RMA», Александр Карлявин — менеджер специальных проектов МАММ, Алексей Железняков — экономист, бизнесмен, руководитель проектов, специализируется на экономическом консалтинге и аудите (Deloitte & Touche, ERNST&YOUNG, «Финсервис»), экс-директор «Миассэлектроаппарат» (2012-2018), Юлия Ардабьевская — архитектор, сооснователь архитектурного бюро SAGA, преподаватель, автор теоретических программ и образовательных воркшопов, Стаборовский Артем — архитектор, сооснователь и партнер архитектурного бюро «КОСМОС», партнер бюро «Меганом», сооснователь архитектурной студии SAGA, преподаватель студий дипломного проектирования МАРХи, Денис Ворошнин — владелец Cоfeteria.ru и BikeSeller.ru г. Тулы, Егор Альбицкий — младший научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. Полетаева НИУ ВШЭ.

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ. Василий Бровко — директор по особым поручениям Госкорпорации «Ростех», Вячеслав Федорищев — первый заместитель губернатора Тульской области, Татьяна Рыбкина — министр культуры Тульской области.

ЭКСПЕРТЫ. Елена Пантелеева — руководитель направления Culture&Science/фонд Сколково, Кирилл Пузанов — руководитель, доцент: Факультет городского и регионального развития/Высшая школа урбанистики имени А. А. Высоковского, научный руководитель образовательной программы: Прототипирование городов будущего, Максим Любавин — социолог, партнер КБ 23, Вячеслав Иванов — партнёр ok.moscow.

16.30-18.00

БИБЛИОТЕКА. Лекция Сергея Гусева: «Дульная, Ствольная, Арсенальная. Тайны тульских улиц».

Лекция тульского краеведа о топонимике улиц Тулы и городских легендах. Сергей Гусев — журналист, краевед, автор цикла книг «Тайны тульских улиц»

17.00-17.30

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. ГЛАВНАЯ СЦЕНА – Официальное открытие выставки «Изобретая велосипед: Тула 2019»

Совместно с Политехническим музеем в зале временных экспозиций будет представлена ретроспектива изобретения велосипеда, демонстрирующая индустриальный прогресс и развитие дизайна как отражение вкусов общества, стилей и технологий.

Цель выставки: продемонстрировать, как простые на первый взгляд изобретения меняют общество, как влияют на жизнь конкретного человека, как оставляют свой след в культурном наследии всего человечества. Рассказать о ценности воображения, стимулировать желание творить, изобретать, придумывать новое. Дать возможность почувствовать себя в роли изобретателя велосипеда, испытателя, получить необыкновенный опыт и, возможно, новый импульс для дальнейшего поиска и развития своих талантов.

17.30-18.30

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. ГЛАВНАЯ СЦЕНА – Сессия от стейкхолдеров и сотрудников кластера: «На Октаву выше. Синтез искусств и безграничный обмен в культурном кластере»

За последние пять лет Тула из туристического города, известного пряниками, самоварами и Ясной Поляной, стала центром событий, куда с интересом приезжают на выходные жители ближайших областей. Разномасштабные проекты по развитию и модернизации городской среды, тематические фестивали и современные музеи привлекают гостей города и радуют туляков.

Творческий индустриальный кластер «Октава» — один из результатов и одновременно акселераторов общего процесса позитивных перемен. Наряду с обновленным Музеем оружия, открывшимся в 2018 году, городским пространством «Искра», реконструированной Казанской набережной и улицей Металлистов «Октава» стала материальным воплощением «новой регионализации» и нового позиционирования Тулы как города для жизни и развития, из которого не нужно уезжать, чтобы строить карьеру, вести насыщенную социальную и культурную жизнь, находиться в комфортной среде.

Какие задачи стоят перед Тулой сегодня? Как оценивают работу «Октавы» ее создатели, команда и администрация города? Какие партнерства и проекты планируется запустить в 2019 году? И как выглядит тульский кластер на общемировой карте успешных проектов в области джентрификации?

Участники: Денис Песков — советник Президента РФ по цифровизации, Марина Ракова — заместитель министра просвещения Российской Федерации, Василий Бровко — директор по особым поручениям Госкорпорации «Ростех», Борис Мездрич — директор театра «Практика», Мария Бородецкая — сооснователь культурной платформы «Синхронизация», Екатерина Хромова — руководитель PR-отдела Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», Фонд развития культуры и современного искусства «Территория», Карина Никифорова — куратор фестиваля BE IN OPEN FILMS.

Модератор — Тина Канделаки.

Также запланировано объявление коммерческих партнерств в формате презентации директора кластера «Октава» Анны Осиповой. В сессии принимают участие сотрудники творческого индустриального кластера «Октава»: Анна Осипова — директор кластера, Евгения Бабакаева — директор «Музея станка», Ирина Рочева — руководитель библиотеки кластера, директор и идеолог фестиваля «ЛитераТула», Маша Чёрная — главный редактор издания «Волна».

18.00-20.00

ДВОР – DJ Pavelena

Резидент Simachev Shop & Bar, Amsterdam Bar, московских баров «Редакция», «Лисица», «Голова» и многих других. Открывала ночную программу Bosco Fresh Fest 2017, ставила пластинки на фэшн-событиях Mercury, Valentino, YSL и Vogue.

18.30-19.30

БОЛЬШОЙ ЗАЛ. ГЛАВНАЯ СЦЕНА: Лекция Тины Канделаки

19.30-20.00

ДВОР – Презентация уличной работы Вовы Nootk’a

Мурал, расположившийся в окрестностях кластера, органичен цветовой гамме окружающей архитектуры, возведенной из красного кирпича, и тематически близок заводу и кластеру: персонажи тестируют звуковую волну, а в паттерне задействованы штекеры, кнопки и другая красивая ретро-электроника. Мурал станет отправной точкой для создания арт-квартала в окрестностях кластера, позже к нему добавятся и работы местных художников.

20.00-20.45

ДВОР – Концерт «Мальбэк и Сюзанна»

Самобытный тандем споет вместе с туляками свои самые популярные песни. После успешных хитов «Равнодушие» и «Гипнозы» Мальбэк и Сюзанна получили признание широкой аудитории всего за полтора года своего существования.

21.00-22.00

ДВОР – Концерт певицы Луны

Луна вместе с туляками отметит первый день рождения кластера «Октава». Певица во дворе кластера даст свой первый тульский концерт, на котором она споет свои хиты и песни со свежего альбома «Заколдованные сны». Буквально за несколько лет песни Луны стали известны всем, кто любит и ценит качественную поп-музыку.

С ее приходом стало ясно, что «грустный дэнс» с налетом эстетики девяностых родом с Украины — это и есть то, чего так не хватало многим поклонникам Ланы Дель Рей, Mazzy Star, Элизабет Фрейзер, Lorde и других дрим-поп-королев. Луна пришла к успеху с помощью «сарафанного радио», а сегодня молодая поп-дива с легкостью собирает полные залы в России и на Украине. Каждое ее выступление — это трепетное и мощное шоу мирового уровня.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:16 0
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Творческий индустриальный кластер Октава

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