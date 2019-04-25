Independent night
В «Типографии» пройдет вечеринка, посвященная уличной культуре. Гостей ждет интересная программа: соревнования по скейту и bmx, турнир по beer pong и хип-хоп.
Программа:
19.00 — соревнования по лучшему трюку и самому дальнему прыжку для bmx и скейтов во дворе во дворе.
22.00 — вечеринка в здании «Типографии»: концерт хип-хоп исполнителей TCH, Triple Trip Ninja, Infinity Search, Jyooze, Tomorrow и турнир по распиванию пенных напитков beer pong 18+. В турнире участвуют 4 команды по два человека.
Вход свободный, добровольный взнос приветствуется, на турнир beer pong требуется регистрация.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
26 апреля 2019, пятница
19:00