Жил-был у бабушки...

Орловский театр кукол покажет зрителям необычное кукольное представление. Спектакль создан в японском стиле с открытым управлением куклами, а также использованием планшетных кукл, «оживающих» прямо на глазах у зрителей. Добрый, наивный, поучительный спектакль будет интересен как юным зрителям, так и их родителям. Режиссер — О. Черкашина, художник — О. Черкашина, композитор — Е. Кривенко.

Стоимость: 250−400 р.