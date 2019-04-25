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Жил-был у бабушки...

Жил-был у бабушки...

Орловский театр кукол покажет зрителям необычное кукольное представление. Спектакль создан в японском стиле с открытым управлением куклами, а также использованием планшетных кукл, «оживающих» прямо на глазах у зрителей. Добрый, наивный, поучительный спектакль будет интересен как юным зрителям, так и их родителям. Режиссер — О. Черкашина, художник — О. Черкашина, композитор — Е. Кривенко.

Стоимость: 250−400 р.

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
27 апреля 2019, суббота
12:00
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