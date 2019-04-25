В Туле прошла презентация модного бренда Кати Комбаровой

Балерина Анна Тихомирова, дизайнер Катя Комбарова, владелица «Триумфальной арки» Галина Хорошилова, футболист «Арсенала» Кирилл Комбаров, фешн-эксперт Анна Русска. Фото: Александрит Счастливый.

Екатерина — супруга футболиста Кирилла Комбарова, который сейчас играет за тульский «Арсенал». Как дизайнер она известна не только в России: одежда ее бренда Maison Kaleidoscope продается в бутиках по всему миру.

Катя и Кирилл Комбаровы.

- Четыре года назад мы сделали анализ рынка и поняли, что в России нет хорошего трикотажа, — говорит Екатерина. — Сначала выпустили коллекцию детской одежды. После, так как я всё время в положении (сейчас жду четвертого ребенка) создавали платья для беременных. У нас был маленький шоу-рум, и клиенты приходили за платьями и спрашивали: «Ну, а кардиганы есть?». Начали думать над кардиганами, и возникла идея украсить их необычными принтами.

В кардиганах от Екатерины Комбаровой героини светской хроники обычно поворачиваются к фотографам спиной, чтобы показать знаменитые принты — цветочные узоры, пшеничные поля, заснеженные пейзажи или сказочные мотивы.

Гостья презентации в кардигане от Кати Комбаровой.

Один из принтов был вдохновлен балетом, «Русскими сезонами» Сергея Дягилева.

- Он принес нам невероятный успех, нас стали репостить многие мировые блогеры, — рассказывает Катя. — Тема балета пришлась многим по душе, и благодаря этой идее всего за полгода мы смогли вырасти в большой проект и выйти на международный рынок.

Балетную историю на презентации в Туле представила звезда Большого театра, балерина Анна Тихомирова.

Анна Тихомирова в кардигане с балетным принтом.

Еще одной звездной гостьей мероприятия стала fashion-эксперт Анна Русска.

Анна Русска.

Поддержать Катю на ее дебюте в Туле пришел ее супруг Кирилл Комбаров, который провел для гостей автограф-сессию. Среди присутствующих также были замечены вратарь «Арсенала» Михаил Левашов и игрок нашей команды Александр Денисов с женой.

Кирилл и Екатерина Комбаровы, Михаил Левашов, Диана и Александр Денисовы.

После презентации все гостьи смогли примерить кардиганы, а нескольким счастливчикам удалось выиграть сертификаты на их покупку.

Ведущая вечера Анна Талышева и одна из победительниц розыгрыша, Марина Кузнецова.

Фоторепортаж с мероприятия — в нашей галерее.