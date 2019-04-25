город
город
Регистрация
Тусовки / Светские хроники

В Туле прошла презентация модного бренда Кати Комбаровой

Балерина Анна Тихомирова, дизайнер Катя Комбарова, владелица «Триумфальной арки» Галина Хорошилова, футболист «Арсенала» Кирилл Комбаров, фешн-эксперт Анна Русска. Фото: Александрит Счастливый.

В Туле прошла презентация модного бренда Кати Комбаровой

Дизайнер Екатерина Комбарова представила тульским модницам коллекцию своих знаменитых кардиганов. Презентация прошла 23 апреля в «Триумфальной арке».

Екатерина — супруга футболиста Кирилла Комбарова, который сейчас играет за тульский «Арсенал». Как дизайнер она известна не только в России: одежда ее бренда Maison Kaleidoscope продается в бутиках по всему миру.

Катя и Кирилл Комбаровы.

- Четыре года назад мы сделали анализ рынка и поняли, что в России нет хорошего трикотажа, — говорит Екатерина. — Сначала выпустили коллекцию детской одежды. После, так как я всё время в положении (сейчас жду четвертого ребенка) создавали платья для беременных. У нас был маленький шоу-рум, и клиенты приходили за платьями и спрашивали: «Ну, а кардиганы есть?». Начали думать над кардиганами, и возникла идея украсить их необычными принтами.

В кардиганах от Екатерины Комбаровой героини светской хроники обычно поворачиваются к фотографам спиной, чтобы показать знаменитые принты — цветочные узоры, пшеничные поля, заснеженные пейзажи или сказочные мотивы.

Гостья презентации в кардигане от Кати Комбаровой.

Один из принтов был вдохновлен балетом, «Русскими сезонами» Сергея Дягилева.

- Он принес нам невероятный успех, нас стали репостить многие мировые блогеры, — рассказывает Катя. — Тема балета пришлась многим по душе, и благодаря этой идее всего за полгода мы смогли вырасти в большой проект и выйти на международный рынок.

Балетную историю на презентации в Туле представила звезда Большого театра, балерина Анна Тихомирова.

Анна Тихомирова в кардигане с балетным принтом.

Еще одной звездной гостьей мероприятия стала fashion-эксперт Анна Русска.

Анна Русска.

Поддержать Катю на ее дебюте в Туле пришел ее супруг Кирилл Комбаров, который провел для гостей автограф-сессию. Среди присутствующих также были замечены вратарь «Арсенала» Михаил Левашов и игрок нашей команды Александр Денисов с женой.

Кирилл и Екатерина Комбаровы, Михаил Левашов, Диана и Александр Денисовы.

После презентации все гостьи смогли примерить кардиганы, а нескольким счастливчикам удалось выиграть сертификаты на их покупку.

Ведущая вечера Анна Талышева и одна из победительниц розыгрыша, Марина Кузнецова.

Фоторепортаж с мероприятия — в нашей галерее.

Галерея
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 1
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 2
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 3
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 4
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 5
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 6
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 7
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 8
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 9
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 10
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 11
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 12
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 13
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 14
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 15
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 16
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 17
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 18
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 19
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 20
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 21
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 22
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 23
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 24
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 25
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 26
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 27
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 28
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 29
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 30
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 31
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 32
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 33
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 34
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 35
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 36
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 37
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 38
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 39
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 40
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 41
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 42
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 43
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 44
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 45
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 46
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 47
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 48
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 49
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 50
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 51
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 52
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 53
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 54
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 55
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 56
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 57
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 58
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 59
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 60
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 61
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 62
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 63
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 64
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 65
Презентация бренда Кати Комбаровой в Туле, Фото: 66
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
вчера, в 14:51 0
Другие статьи по темам
Событие
презентация бренда дизайнера Кати Комбаровой
Люди
Катя Комбаровакирилл КомбаровМихаил ЛевашовГалина Хорошилова
Место
ТулаТриумфальная арка
Выходные в Туле: 26-28 апреля
Выходные в Туле: 26-28 апреля
Вузы и колледжи Тулы – 2019: специальности и порядок поступления
Вузы и колледжи Тулы – 2019: специальности и порядок поступления
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.