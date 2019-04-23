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Мастер-класс по танцам «WCS-party в Краеведческом музее»

Мастер-класс по танцам «WCS-party в Краеведческом музее»

29 апреля во всём мире отмечают Международный день танца. Праздник приурочен ко Дню рождения французского балетмейстера и основоположника современного балета Жана-Жоржа Новерра.

В преддверии этой знаменательной даты приглашаем вас посетить мастер-класс по свинговым танцам! Родиной свинга считается Нью-Йорк. Именно там, в Гарлеме, зародились самые весёлые вечеринки. А благодаря преподавателям клуба ЁПРСТ по направлению West Coast Swing вы сможете зажигать на танцполе ничуть не хуже гарлемских умельцев!

Стоимость: 150 р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
28 апреля 2019, воскресенье
16:00
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