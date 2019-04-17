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Игры разумов

Игры разумов

Страна:
Ирландия, 2018
 
Премьера:
в РФ 25.04.2019
 
Режиссер:
Фарад Сафиниа
  
Актеры:
Натали Дормер, Мэл Гибсон, Шон Пенн, Джереми Ирвин, Дженнифер Эль, Йоан Гриффит, Эйдан МакАрдл, Адам Фергус, Брендан Патрикс, Дэвид Краули
  
Жанр:
биографический, драма
  
Продолжительноcть:
124 мин
  
Бюджет:
$25 000 000,00
  

Англия середины XIX века. Оксфордский профессор Джеймс Мюррей работает над первым в истории словарем английского языка, а его главным соратником становится заключенный психиатрической клиники для особо опасных преступников — доктор Уильям Майнор. Гений Майнор или сумасшедший, хитроумный преступник, ведущий дерзкую игру, чтобы вырваться на свободу, или одержимый ученый? И кто тогда Мюррей: верный друг, жертва манипуляции или организатор сговора?

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