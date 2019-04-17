Игры разумов

Страна: Ирландия, 2018

Премьера: в РФ 25.04.2019

Режиссер: Фарад Сафиниа

Актеры: Натали Дормер, Мэл Гибсон, Шон Пенн, Джереми Ирвин, Дженнифер Эль, Йоан Гриффит, Эйдан МакАрдл, Адам Фергус, Брендан Патрикс, Дэвид Краули

Жанр: биографический, драма

Продолжительноcть: 124 мин

Бюджет: $25 000 000,00

Англия середины XIX века. Оксфордский профессор Джеймс Мюррей работает над первым в истории словарем английского языка, а его главным соратником становится заключенный психиатрической клиники для особо опасных преступников — доктор Уильям Майнор. Гений Майнор или сумасшедший, хитроумный преступник, ведущий дерзкую игру, чтобы вырваться на свободу, или одержимый ученый? И кто тогда Мюррей: верный друг, жертва манипуляции или организатор сговора?