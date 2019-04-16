Последствия

Страна: Великобритания, США, Германия, 2019

Премьера: в РФ 25.04.2019

Режиссер: Джеймс Кент

Актеры: Кира Найтли, Александр Скарсгард, Джейсон Кларк, Мартин Компстон, Янник Шуманн, Кейт Филлипс, Фионн О’Ши, Александр Шеер, Флора Тиманн, Том Белл

Жанр: драма, военный

Продолжительноcть: 110 мин

1946 год. Послевоенная Германия. Суровой зимой Рейчел Морган приезжает в разрушенный Гамбург к своему мужу, британскому полковнику Льюису, которому поручено восстановление города. Девушка удивлена, что её супруг принял неожиданное решение: они будут делить большой дом с предыдущими владельцами, немецким вдовцом и его беспокойной дочерью. В этой напряженной обстановке вражда и горе уступают место страсти и предательству...