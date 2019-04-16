Последствия
Страна:
Великобритания, США, Германия, 2019
Премьера:
в РФ 25.04.2019
Режиссер:
Джеймс Кент
Актеры:
Кира Найтли, Александр Скарсгард, Джейсон Кларк, Мартин Компстон, Янник Шуманн, Кейт Филлипс, Фионн О’Ши, Александр Шеер, Флора Тиманн, Том Белл
Жанр:
драма, военный
Продолжительноcть:
110 мин
1946 год. Послевоенная Германия. Суровой зимой Рейчел Морган приезжает в разрушенный Гамбург к своему мужу, британскому полковнику Льюису, которому поручено восстановление города. Девушка удивлена, что её супруг принял неожиданное решение: они будут делить большой дом с предыдущими владельцами, немецким вдовцом и его беспокойной дочерью. В этой напряженной обстановке вражда и горе уступают место страсти и предательству...
Сегодня
|10:10
|Киносити
|12:30
|Киносити
|14:50
|Киносити
|17:10
|Киносити
|19:30
|Киносити
|20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Киносити
Завтра
|10:10
|Киносити
|12:30
|Киносити
|14:50
|Киносити
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|19:30
|Киносити
|20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Киносити
|00:05
|Киносити
27 апреля, суббота
|10:10
|Киносити
|12:30
|Киносити
|14:50
|Киносити
|16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|19:30
|Киносити
|20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Киносити
|00:05
|Киносити
|01:50
|Киносити
28 апреля, воскресенье
|10:20
|Киносити
|12:35
|Киносити
|14:55
|Киносити
|16:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|19:30
|Киносити
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Киносити
|00:05
|Киносити
|01:40
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
10:10
12:30
14:50
17:10
19:30
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
Завтра
|Киносити
|
10:10
12:30
14:50
17:10
19:30
21:50
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
20:25
27 апреля, суббота
|Киносити
|
10:10
12:30
14:50
17:10
19:30
21:50
00:05
01:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
20:25
28 апреля, воскресенье
|Киносити
|
10:20
12:35
14:55
17:10
19:30
21:50
00:05
01:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:45
21:15
29 апреля, понедельник
|Киносити
|
10:20
14:20
21:55
30 апреля, вторник
|Киносити
|
10:20
14:20
21:55
1 мая, среда
|Киносити
|
10:20
14:20
21:55