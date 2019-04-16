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Последствия

Последствия

Страна:
Великобритания, США, Германия, 2019
 
Премьера:
в РФ 25.04.2019
 
Режиссер:
Джеймс Кент
  
Актеры:
Кира Найтли, Александр Скарсгард, Джейсон Кларк, Мартин Компстон, Янник Шуманн, Кейт Филлипс, Фионн О’Ши, Александр Шеер, Флора Тиманн, Том Белл
  
Жанр:
драма, военный
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

 

1946 год. Послевоенная Германия. Суровой зимой Рейчел Морган приезжает в разрушенный Гамбург к своему мужу, британскому полковнику Льюису, которому поручено восстановление города. Девушка удивлена, что её супруг принял неожиданное решение: они будут делить большой дом с предыдущими владельцами, немецким вдовцом и его беспокойной дочерью. В этой напряженной обстановке вражда и горе уступают место страсти и предательству...

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