Выходные в Туле: 23-25 июня
Пеший поход в Никольское-Вяземское, фестиваль израильской культуры, соревнования силачей, марафон в Центральном парке и многое другое — на этих выходных.
Мы для вас подготовили для вас эссенцию из всех событий. которые планируются в нашем городе и его окрестностях в ближайшие несколько дней. Полную афишу Тулы ищите на Myslo.
Black & White
Долина Х, центр активного отдыха
Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи
24 июня, суббота, 23.00
300 Р
Вы замечали, насколько выигрышнее смотрятся черно-белые фотографии? В них и стиль, и изысканность, и некая ретро романтика. А теперь представьте, что вы герой черно-белого кино? Для всех гостей вечеринки Black & White предлагается дресс-код: для мужчин фраки, рубашки, брюки, для женщин — черные и белые платья.
Марлины
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
25 июня, воскресенье, 23.00
Билеты от 300 Р
«Марлины» выступят в Harat's проездом с фестиваля «Дикая Мята» в родной Владивосток. В их репертуаре — регги, соул, лайт-рок.
Поход в Никольское-Вяземское
Ясная Поляна, музей-усадьба
С 21 по 25 июня
Участие бесплатно
Знакомы ли вы и ваши дети с лучшими местами нашей области и ближайших окрестностей? Нет? Тогда собирайте рюкзаки и в путь! У вас есть возможность совершить поход в усадьбы литературных гениев, Спасское-Лутовиново и Николо-Вяземское под руководством опытного инструктора.
Фестиваль искусств в Поленово
Музей-заповедник В.Д. Поленова
Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово
25 июня, воскресенье, 13.00
Вход свободный
Летний фестиваль искусств «В поисках Земли обетованной» пройдет в усадьбе Поленово с 25 июня по 30 июля. Каждое воскресенье в этот период взрослые и дети смогут увидеть выставки, послушать лекции и концерты, поучаствовать в мастерклассах. В фестивале участвуют музыканты, артисты и лекторы из России, Израиля и Франции. Открытие фестиваля состоится в 13.00, и концерт Dgani Tzabari — в 17.30 (Израиль).
Etno Party
Тульский областной краеведческий музей
Тула, улица Советская, 68
24 июня, суббота, 13.00
100 Р
В программе Etno Party примет участие руководитель студии танца Boho Dance Татьяна Меркулова. Профессиональная исполнительница цыганских танцев, сотрудничавшая со многими цыганскими коллективами как в России, так и за рубежом: Šukar, Gypsy Soul, Pivo in cevapi (Словения), ансамблем трубачей Bojan Ristic Brass Band (Сербия), Romano Jilo (Венгрия) и другими, — познакомит гостей краеведческого музея с цыганской культурой, традициями и обычаями, музыкой и проведет мастер-класс по цыганским танцам. В заключение мероприятия состоится дружеское чаепитие в этно-стиле.
Дорога в Кордно
Городище деревни Хомяково, близь Слободки
24 июня, суббота, 12.00
Вход свободный
Приглашаем вас на фестиваль народной памяти «Дорога в Кордно». Вы сможете прикоснуться к нашей общей истории, и к истории родного Тульского края в частности. Мало кто знает, что по одной из версий, в Веневском районе находилась столица вятичей, под названием Кордно (Корьдно). Этот город упоминался во многих арабских и Византийских источниках. На фестивале вы сможете посетить многочисленные мастер-классы по древним ремеслам. Как когда-то на Руси будет большая ярмарка с изделиями тульских мастеров и фермеров.
Сила молодецкая
Центральный парк
24 июня, суббота, 12.00
Вход свободный
Правительство Тульской области, Администрация Тульской области и фитнес-клуб «Андрей» проведут массовый физкультурно-спортивный праздник «Сила молодецкая» для всех желающих по 18 номинациям.
Тульский полумарафон
Центральный парк
25 июня, воскресенье, 09.00
Участие платное, необходима регистрация
Тульский полумарафон — одно из самых масштабных спортивных событий оружейной столицы России за последние 10 лет. Это новый уровень беговой культуры города, и мы приглашаем профессионалов и любителей вписать свое имя в историю. Дистанция полностью проходит по Центральному парку им.
Тульские крылья
Клоково, аэропорт
Тула, аэропорт Клоково
25 июня, воскресенье, 11.00
Вход свободный
В Туле на аэродроме Клоково состоится IX ежегодный фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья». Вновь в тульское небо поднимутся модели самолетов и вертолетов с реактивными и поршневыми двигателями под управлением единственного в России Авиационного спортивного клуба «РусДжет». Выступление клуба в 2016 году поразило тульскую публику профессионализмом и мастерством управления моделями. Авиамодельная пилотажная группа «Русь» также вновь порадует любителей авиации групповым пилотажем на моделях самолетов L-39C «ALBATROS». Управление моделями осуществляется по системе FPV — First Person View (сокр. FPV) — вид от первого лица. Вновь среди участников летной программы любимец тульской публики, «Маэстро пилотажа», участник многих телешоу Павел Белов.
22 июня в кинотеатрах Тулы и области начался показ двух новых фильмов.
Главный герой фильма «Холодное танго» чудом избежал смерти, чтобы вернуться в дом, где родился. В дом, в котором теперь живет любовь всей его жизни. Но надежда на счастье оборачивается страшным открытием. Его возлюбленная — дочь его врага.
Фильм «Вечно молодой» расскажет о молодом музыканте, играющем рок-н-ролл. Его бросает девушка из-за того, что он не пользуется большим успехом, и после этого он решает стать настоящей музыкальной суперзвездой.
Полную киноафишу Тулы и области вы сможете найти только на Myslo.