Выходные в Туле: 23-25 июня

Пеший поход в Никольское-Вяземское, фестиваль израильской культуры, соревнования силачей, марафон в Центральном парке и многое другое — на этих выходных.

Мы для вас подготовили для вас эссенцию из всех событий. которые планируются в нашем городе и его окрестностях в ближайшие несколько дней. Полную афишу Тулы ищите на Myslo.

туц-туц

Black & White

Долина Х, центр активного отдыха

Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи

24 июня, суббота, 23.00

300 Р

Вы замечали, насколько выигрышнее смотрятся черно-белые фотографии? В них и стиль, и изысканность, и некая ретро романтика. А теперь представьте, что вы герой черно-белого кино? Для всех гостей вечеринки Black & White предлагается дресс-код: для мужчин фраки, рубашки, брюки, для женщин — черные и белые платья.

море и солнце

Марлины

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

25 июня, воскресенье, 23.00

Билеты от 300 Р

«Марлины» выступят в Harat's проездом с фестиваля «Дикая Мята» в родной Владивосток. В их репертуаре — регги, соул, лайт-рок.

жизнь с рюкзаком

Поход в Никольское-Вяземское

Ясная Поляна, музей-усадьба

С 21 по 25 июня

Участие бесплатно

Знакомы ли вы и ваши дети с лучшими местами нашей области и ближайших окрестностей? Нет? Тогда собирайте рюкзаки и в путь! У вас есть возможность совершить поход в усадьбы литературных гениев, Спасское-Лутовиново и Николо-Вяземское под руководством опытного инструктора.

шалом

Фестиваль искусств в Поленово

Музей-заповедник В.Д. Поленова

Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово

25 июня, воскресенье, 13.00

Вход свободный

Летний фестиваль искусств «В поисках Земли обетованной» пройдет в усадьбе Поленово с 25 июня по 30 июля. Каждое воскресенье в этот период взрослые и дети смогут увидеть выставки, послушать лекции и концерты, поучаствовать в мастерклассах. В фестивале участвуют музыканты, артисты и лекторы из России, Израиля и Франции. Открытие фестиваля состоится в 13.00, и концерт Dgani Tzabari — в 17.30 (Израиль).

ай-на-нэ

Etno Party

Тульский областной краеведческий музей

Тула, улица Советская, 68

24 июня, суббота, 13.00

100 Р

В программе Etno Party примет участие руководитель студии танца Boho Dance Татьяна Меркулова. Профессиональная исполнительница цыганских танцев, сотрудничавшая со многими цыганскими коллективами как в России, так и за рубежом: Šukar, Gypsy Soul, Pivo in cevapi (Словения), ансамблем трубачей Bojan Ristic Brass Band (Сербия), Romano Jilo (Венгрия) и другими, — познакомит гостей краеведческого музея с цыганской культурой, традициями и обычаями, музыкой и проведет мастер-класс по цыганским танцам. В заключение мероприятия состоится дружеское чаепитие в этно-стиле.

реконструкция

Дорога в Кордно

Городище деревни Хомяково, близь Слободки

24 июня, суббота, 12.00

Вход свободный

Приглашаем вас на фестиваль народной памяти «Дорога в Кордно». Вы сможете прикоснуться к нашей общей истории, и к истории родного Тульского края в частности. Мало кто знает, что по одной из версий, в Веневском районе находилась столица вятичей, под названием Кордно (Корьдно). Этот город упоминался во многих арабских и Византийских источниках. На фестивале вы сможете посетить многочисленные мастер-классы по древним ремеслам. Как когда-то на Руси будет большая ярмарка с изделиями тульских мастеров и фермеров.

силачи

Сила молодецкая

Центральный парк

24 июня, суббота, 12.00

Вход свободный

Правительство Тульской области, Администрация Тульской области и фитнес-клуб «Андрей» проведут массовый физкультурно-спортивный праздник «Сила молодецкая» для всех желающих по 18 номинациям.

бегуны

Тульский полумарафон

Центральный парк

25 июня, воскресенье, 09.00

Участие платное, необходима регистрация

Тульский полумарафон — одно из самых масштабных спортивных событий оружейной столицы России за последние 10 лет. Это новый уровень беговой культуры города, и мы приглашаем профессионалов и любителей вписать свое имя в историю. Дистанция полностью проходит по Центральному парку им. П. П. Белоусова — одному из самых красивых и посещаемых мест города.

и полетели

Тульские крылья

Клоково, аэропорт

Тула, аэропорт Клоково

25 июня, воскресенье, 11.00

Вход свободный

В Туле на аэродроме Клоково состоится IX ежегодный фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья». Вновь в тульское небо поднимутся модели самолетов и вертолетов с реактивными и поршневыми двигателями под управлением единственного в России Авиационного спортивного клуба «РусДжет». Выступление клуба в 2016 году поразило тульскую публику профессионализмом и мастерством управления моделями. Авиамодельная пилотажная группа «Русь» также вновь порадует любителей авиации групповым пилотажем на моделях самолетов L-39C «ALBATROS». Управление моделями осуществляется по системе FPV — First Person View (сокр. FPV) — вид от первого лица. Вновь среди участников летной программы любимец тульской публики, «Маэстро пилотажа», участник многих телешоу Павел Белов.

а что в кино?

22 июня в кинотеатрах Тулы и области начался показ двух новых фильмов.

Главный герой фильма «Холодное танго» чудом избежал смерти, чтобы вернуться в дом, где родился. В дом, в котором теперь живет любовь всей его жизни. Но надежда на счастье оборачивается страшным открытием. Его возлюбленная — дочь его врага.

Фильм «Вечно молодой» расскажет о молодом музыканте, играющем рок-н-ролл. Его бросает девушка из-за того, что он не пользуется большим успехом, и после этого он решает стать настоящей музыкальной суперзвездой.