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Выбираем лучшую управляющую компанию в Туле

Выбираем лучшую управляющую компанию в Туле

Серия народных голосований от Myslo .

Запускаем новое голосование за лучшие места в Туле. Выбираем самые лучшие управляющие компании нашего города.

С какими УК вы сталкивались и какими довольны, а какими нет? Приходилось отказываться от недобросовестной и выбирать новую? Поделитесь своим мнением!

Голосуйте за самые лучшие на ваш взгляд управляющие компании, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара управляющих компаний, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото заведения или на его название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

18 июля мы подведем итоги голосования и назовем три лучших, самых «народных» управляющих компании Тулы.

А ещё мы ждём ваших развернутых комментариев. Какие управляющие компании вам нравятся и почему?

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

сегодня, в 16:36 0
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