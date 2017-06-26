TuLounge в Туле: лайтовая атмосфера и вкусная еда

Фото Светланы Колосковой.

Кафе-бар TuLounge, расположившись недалеко от центра города, не вобрал его многоголосый назойливый микроклимат. Это место, где отдыхаешь душой и телом. И, честно признаться, сюда хочется возвращаться снова и снова.

TuLounge — современное комфортабельное заведение. Это понимаешь еще на пороге. Изысканные, но не кричащие элементы декора, аккуратные столики, приятный свет, улыбчивые официанты — попадая в такую атмосферу, забываешь, что сегодня будний день. Настроение выходное, праздничное!

TuLounge предлагает гостям большое разнообразное меню. От легких повседневных салатов до редких трудоемких блюд — каждый найдет себе угощение по вкусу. Кухней заведует молодой, но талантливый шеф-повар.

Он регулярно посещает мастер-классы топовых российских мастеров. Весь свой богатый профессиональный опыт он привнес в TuLounge и теперь радует туляков кулинарными шедеврами.

Есть в TuLounge и азиатская кухня. Насладиться ей гости могут в отдельном зале с соответствующий колоритом. Интерьер специально создан на азиатский манер — сдержанный, искусный, деликатный. Стиль, приветствующий своим скромным богатством.

Главный зал — немного другая история. Уютные кресла, мягкие линии, широкие плазмы и величавые декорации — обстановка для ценителей поистине царского отдыха. Трудно представить, что по пятницам и субботам это церемониальное помещение превращается в клубную зону.

Популярные диджеи раскачивают стены зала и погружают гостей в грандиозную безудержную тусовку. Чтобы почувствовать всю прелесть выходного вечера, вы просто обязаны посетить TuLounge. Здесь ждут именно вас.

Убедитесь на личном опыте: TuLounge — заведение под любое настроение и время. Утром здесь приятно выпить чашечку кофе с любимым десертом, а вечером — расслабляющий напиток в дополнение к горячему сытному блюду.

Это место идеально подойдет как для беседы деловых партнеров, так и для веселой встречи большой компании. Ваше удовольствие — главная похвала для команды TuLounge.

TuLounge делает все для того, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Вскоре здесь туляки смогут насладиться кальяном от настоящих профессионалов своего дела. Более 15 различных вкусов и ароматов!

TuLounge ждет в гости именно вас!

Кафе-бар TuLounge

Тула, ул. Головина, 9

8−920−777−76−76, 8−4872−335−335

voyage71.ru

vk.com/tulounge