Black & White

Вы замечали, насколько выигрышнее смотрятся черно-белые фотографии? В них и стиль, и изысканность, и некая ретро романтика. А теперь представьте, что вы герой черно-белого кино?

Для всех гостей этого вечера предлагается дресс-код: для мужчин фраки, рубашки, брюки, для женщин — черные и белые платья.

Территория будет максимально подготовлена для отдыха:

Крытый танцпол на свежем воздухе;

Крытая веранда со столиками, уютные беседки;

Бар с демократичными ценами;

Специальное место для приготовления шашлыков;

Бесплатная парковка для автомобилей.

300 Р.