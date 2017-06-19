Black & White
Вы замечали, насколько выигрышнее смотрятся черно-белые фотографии? В них и стиль, и изысканность, и некая ретро романтика. А теперь представьте, что вы герой черно-белого кино?
Для всех гостей этого вечера предлагается дресс-код: для мужчин фраки, рубашки, брюки, для женщин — черные и белые платья.
Территория будет максимально подготовлена для отдыха:
- Крытый танцпол на свежем воздухе;
- Крытая веранда со столиками, уютные беседки;
- Бар с демократичными ценами;
- Специальное место для приготовления шашлыков;
- Бесплатная парковка для автомобилей.
300 Р.
Где и когда?
Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи
24 июня 2017, суббота
23:00