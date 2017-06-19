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Black & White

Black & White

Вы замечали, насколько выигрышнее смотрятся черно-белые фотографии? В них и стиль, и изысканность, и некая ретро романтика. А теперь представьте, что вы герой черно-белого кино?

Для всех гостей этого вечера предлагается дресс-код: для мужчин фраки, рубашки, брюки, для женщин — черные и белые платья.

Территория будет максимально подготовлена для отдыха:

  • Крытый танцпол на свежем воздухе;
  • Крытая веранда со столиками, уютные беседки;
  • Бар с демократичными ценами;
  • Специальное место для приготовления шашлыков;
  • Бесплатная парковка для автомобилей.

300 Р.

Где и когда?
Долина Х, центр активного отдыха
Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи
24 июня 2017, суббота
23:00
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