Etno Party
В программе примет участие руководитель студии танца Boho Dance Татьяна Меркулова. Профессиональная исполнительница цыганских танцев, сотрудничавшая со многими цыганскими коллективами как в России, так и за рубежом: Šukar, Gypsy Soul, Pivo in cevapi (Словения), ансамблем трубачей Bojan Ristic Brass Band (Сербия), Romano Jilo (Венгрия) и другими, — познакомит гостей краеведческого музея с цыганской культурой, традициями и обычаями, музыкой и проведет мастер-класс по цыганским танцам.
В заключение мероприятия состоится дружеское чаепитие в этно-стиле.
100 Р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 68
24 июня 2017, суббота
13:00