Etno Party

В программе примет участие руководитель студии танца Boho Dance Татьяна Меркулова. Профессиональная исполнительница цыганских танцев, сотрудничавшая со многими цыганскими коллективами как в России, так и за рубежом: Šukar, Gypsy Soul, Pivo in cevapi (Словения), ансамблем трубачей Bojan Ristic Brass Band (Сербия), Romano Jilo (Венгрия) и другими, — познакомит гостей краеведческого музея с цыганской культурой, традициями и обычаями, музыкой и проведет мастер-класс по цыганским танцам.

В заключение мероприятия состоится дружеское чаепитие в этно-стиле.

100 Р.