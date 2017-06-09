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Etno Party

Etno Party

В программе примет участие руководитель студии танца Boho Dance Татьяна Меркулова. Профессиональная исполнительница цыганских танцев, сотрудничавшая со многими цыганскими коллективами как в России, так и за рубежом: Šukar, Gypsy Soul, Pivo in cevapi (Словения), ансамблем трубачей Bojan Ristic Brass Band (Сербия), Romano Jilo (Венгрия) и другими, — познакомит гостей краеведческого музея с цыганской культурой, традициями и обычаями, музыкой и проведет мастер-класс по цыганским танцам.

В заключение мероприятия состоится дружеское чаепитие в этно-стиле.

100 Р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
24 июня 2017, суббота
13:00
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