Поход в Николо-Вяземское
Знакомы ли вы и ваши дети с лучшими местами нашей области и ближайших окрестностей? Нет? Тогда собирайте рюкзаки и в путь!
У вас есть возможность совершить поход в усадьбы литературных гениев, Спасское-Лутовиново и Николо-Вяземское под руководством опытного инструктора.
Принять участие может любой желающий (дети до 10-ти лет в сопровождении взрослых), запись по телефону 8−953−423−49−60.
Где и когда?
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
21 июня 2017, среда
10:00
22 июня 2017, четверг
10:00
23 июня 2017, пятница
10:00
24 июня 2017, суббота
10:00
25 июня 2017, воскресенье
10:00