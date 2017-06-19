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Поход в Николо-Вяземское

Поход в Николо-Вяземское

Знакомы ли вы и ваши дети с лучшими местами нашей области и ближайших окрестностей? Нет? Тогда собирайте рюкзаки и в путь!

У вас есть возможность совершить поход в усадьбы литературных гениев, Спасское-Лутовиново и Николо-Вяземское под руководством опытного инструктора.

Принять участие может любой желающий (дети до 10-ти лет в сопровождении взрослых), запись по телефону 8−953−423−49−60.

Где и когда?
Ясная Поляна, музей-усадьба
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
21 июня 2017, среда
10:00
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22 июня 2017, четверг
10:00
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23 июня 2017, пятница
10:00
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