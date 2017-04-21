Тульский полумарафон
Тульский полумарафон — одно из самых масштабных спортивных событий оружейной столицы России за последние 10 лет. Это новый уровень беговой культуры города, и мы приглашаем профессионалов и любителей вписать свое имя в историю.
Дистанция полностью проходит по Центральному парку им.
Что вас ждет?
- огромный лесной массив, чистый воздух, ухоженные дорожки и живописная трасса,
- вдохновляющая музыка,
- быстрая регистрация,
- раздевалки и хранение вещей,
- пункты питания каждые 2,5 км,
- чиповая система фиксации результата от RussiaRunning Timing,
- оригинальная медаль финишёра — уверены, такой медали у вас нет,
- восхищение болельщиков и просто отличное настроение!
Организаторы готовы встретить 1000 участников на родине Льва Николаевича Толстого, родине вкуснейшего Тульского пряника, жарового Тульского самовара, который для вас мы истопим сосновыми шишками, Левши, подковавшего блоху и многовековой истории знаменитого на весь мир тульского оружия.
Кроме основной марафонской дистанции пройдут забеги на 300 метров для детишек от 3 до 11 лет, 5 км., 10 км. и полумарафон.
Отметьте свою очередную победу в новом городе на нашем Тульском полумарафоне!
09.00 — Открытие стартово-финишного городка
09.30 — Старт детского забега 300 м
10.00 — Старт на все взрослые дистанции
10.30 — Награждение победителей на дистанции 5 км
10.50 — Награждение победителей на дистанции 10 км
12.00 — Награждение победителей полумарафона
14.00 — Закрытие соревнований