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Тульский полумарафон

Тульский полумарафон

Тульский полумарафон — одно из самых масштабных спортивных событий оружейной столицы России за последние 10 лет. Это новый уровень беговой культуры города, и мы приглашаем профессионалов и любителей вписать свое имя в историю.

Дистанция полностью проходит по Центральному парку им. П. П. Белоусова — одному из самых красивых и посещаемых мест города. Его общая площадь 143 гектара: каскады прудов, более 140 видов деревьев и кустарников, современная инфраструктура и многое другое. Природный комплекс входит в десятку самых больших парков Европы и является номинантом премий в сфере парковой инфраструктуры.

Что вас ждет?

  • огромный лесной массив, чистый воздух, ухоженные дорожки и живописная трасса,
  • вдохновляющая музыка,
  • быстрая регистрация,
  • раздевалки и хранение вещей,
  • пункты питания каждые 2,5 км,
  • чиповая система фиксации результата от RussiaRunning Timing,
  • оригинальная медаль финишёра — уверены, такой медали у вас нет,
  • восхищение болельщиков и просто отличное настроение!

Организаторы готовы встретить 1000 участников на родине Льва Николаевича Толстого, родине вкуснейшего Тульского пряника, жарового Тульского самовара, который для вас мы истопим сосновыми шишками, Левши, подковавшего блоху и многовековой истории знаменитого на весь мир тульского оружия.

Кроме основной марафонской дистанции пройдут забеги на 300 метров для детишек от 3 до 11 лет, 5 км., 10 км. и полумарафон.

Отметьте свою очередную победу в новом городе на нашем Тульском полумарафоне!

09.00 — Открытие стартово-финишного городка

09.30 — Старт детского забега 300 м

10.00 — Старт на все взрослые дистанции

10.30 — Награждение победителей на дистанции 5 км

10.50 — Награждение победителей на дистанции 10 км

12.00 — Награждение победителей полумарафона

14.00 — Закрытие соревнований

Регистрация.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
25 июня 2017, воскресенье
09:00
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