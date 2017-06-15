Вечно молодой
Страна:
Франция, 2017
Премьера:
в РФ 22.06.2017
Режиссер:
Гийом Кане
Актеры:
Гийом Кане, Марион Котийяр, Филипп Лефевр, Жиль Леллуш, Камилль Роу, Кев Адамс, Бен Фостер, Максим Нуччи, Ярол Попад, Иван Атталь
Жанр:
комедия, музыкальный
Продолжительноcть:
123 мин
Фильм расскажет о молодом музыканте, играющем рок-н-ролл. Его бросает девушка из-за того, что он не пользуется большим успехом, и после этого он решает стать настоящей музыкальной суперзвездой.
Сегодня
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:30
|ДКЖкино
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:30
|ДКЖкино
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июня, суббота
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 июня, воскресенье
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:45
|ДКЖкино
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 июня, понедельник
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|ДКЖкино
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 июня, вторник
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|ДКЖкино
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 июня, среда
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|ДКЖкино
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
21:50
Завтра
|ДКЖкино
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
21:50
24 июня, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
21:50
25 июня, воскресенье
|ДКЖкино
|
21:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
21:50
26 июня, понедельник
|ДКЖкино
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
21:50
27 июня, вторник
|ДКЖкино
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
21:50
28 июня, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
21:50