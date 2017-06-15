Вечно молодой

Страна: Франция, 2017

Премьера: в РФ 22.06.2017

Режиссер: Гийом Кане

Актеры: Гийом Кане, Марион Котийяр, Филипп Лефевр, Жиль Леллуш, Камилль Роу, Кев Адамс, Бен Фостер, Максим Нуччи, Ярол Попад, Иван Атталь

Жанр: комедия, музыкальный

Продолжительноcть: 123 мин

Фильм расскажет о молодом музыканте, играющем рок-н-ролл. Его бросает девушка из-за того, что он не пользуется большим успехом, и после этого он решает стать настоящей музыкальной суперзвездой.