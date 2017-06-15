афиша
афиша
Регистрация
Вечно молодой

Вечно молодой

Страна:
Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 22.06.2017
 
Режиссер:
Гийом Кане
  
Актеры:
Гийом Кане, Марион Котийяр, Филипп Лефевр, Жиль Леллуш, Камилль Роу, Кев Адамс, Бен Фостер, Максим Нуччи, Ярол Попад, Иван Атталь
  
Жанр:
комедия, музыкальный
  
Продолжительноcть:
123 мин
  

 

Фильм расскажет о молодом музыканте, играющем рок-н-ролл. Его бросает девушка из-за того, что он не пользуется большим успехом, и после этого он решает стать настоящей музыкальной суперзвездой.

Купить билет
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.