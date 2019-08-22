Выходные в Туле: 23-25 августа

Планируйте все заранее, уж очень яркая программа предстоит: встречи с актерами, мастер-классы режиссеров и фильмы, фестивали тяжелой музыки и гаражного рока и выставка 20 неожиданных архитектурных проектов.

Фестивали

Когда: 24 августа, суббота, 12.00. Полная программа по ссылке.

Где: «Долина Х», центр активного отдыха, Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи

Цена: 1000 р., в день фестиваля — 1200 р.

В Dолине X пройдет 7-ой международный фестиваль тяжелой музыки. На сцене выступят 10 мощных металл-групп из разных уголков мира: Испании, Финляндии, Бразилии. Испании, Франции, Москвы и Белоруссии.

Когда: 24-25 августа, суббота-воскресенье, 11.00

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

Тула

Вход свободный.

Благотворительный фестиваль будет разделен на два дня. Первый день будет посвящен кошкам, второй - собакам. Все желающие смогут бесплатно привить свое животное или прямо на фестивале выбрать верного друга для себя. Здесь будут представлены десятки собак и кошек подопечных волонтеров Тулы.

В дни фестиваля будет работать благотворительная ярмарка, где можно приобрести сувениры, корма и все необходимое для волонтерских животных.

С 13.00 до 18.00 в новом здании Экзотариума пройдут интерактивные «уроки доброты». Традиционно на фестивале гостей ждут мастер-классы, аквагрим и лотерея.

Когда: 24 августа, суббота, 14.00

Где: Набережная Упы, Тула

Цена: 415 р.



В Туле пройдет музыкальный фестиваль для поклонников гаражного рока. На сцене выступят яркие Тульские исполнители из группы из других российских городов.

Line up: ssshhhiiittt!, «Можем повторить», «ВЛАЖНОСТЬ», «Ж/д», «Тима ищет свет», Fluff's, «Автоспорт», YOVTHLESS, «Дисциплина безбольной биты».

На территории фестиваля будет работать экспериментальная стрит-кухня.

Когда: 24 августа, суббота, 12.00-18.00

Где: «Музейный квартал», ул. Металлистов

Вход свободный.





На улице Металлистов пройдет фестиваль «Сладкая Россия». Гостей ждет много интересного: ярмарка-продажа сладостей и шедевров русской кухни, мастер-классы, дегустации.

Все желающие смогут узнать секрет приготовления традиционного тульского пряника, научиться лепить булочки-веневки, а также попробовать пирожки с крапивой, крапивный чай и Одоевское варенье.

В фестивале примут участие творческие коллективы, представители региональных музеев, тульские рестораторы.

Концерты

Когда: 23 августа, пятница, 19.00

Где: Backstage club, Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.

Цена: 800-1400 р.

Молодой рэп-исполнитель из Санкт-Петербурга представит свой первый альбом, который вышел в начале августа. Выступление состоится в рамках большого тура по стране. Тула стала первым пунктом масштабных гастролей, а туляки самыми первыми услышат главные хиты и новые песни. Трек «Давай взорвём» признан одним из главных хитов этого лета, в июле он получил Золотой статус от лейбла Soyuz Music.

Когда: 24 августа, суббота, 19.00, вход на территорию открыт с 9.00.

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19. Из Тулы курсирует фирменный автобус с 14.00 до 18.00, от парковки, расположенной рядом с музеем «Тульские самовары».

Цена: взрослые — 1000 р., дети 6−10 лет — 500 р., дети до 6 лет — бесплатно.

На фестиваль «Среднерусская возвышенность» снова приедет немецкий исполнитель Lou Bega. Поклонники смогут вживую услышать известный шлягер Mambo No. 5, который занимал верхние строчки мировых хит-парадов. Перед концертом можно прогуляться живописным уголкам «Золотого города».

Когда: 23 августа, пятница, 20.00

Где: Типография, культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 250 р.

Музыкант-импровизатор Александр Григорев сыграет необычный этно-концерт. Вы услышите звуки уду-драма, джембе, диджериду, ханга и калимбе — древних сакральных «музыкальных» инструментов австралийских аборигенов и племен Африки.

Когда: 24 августа, суббота, 16.00

Где: Богородицкий дворец-музей и парк, Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк

Вход свободный.

Концерт пройдет в рамках праздничной программы ко Дню города Богородицка. Перед местными жителями и гостями города выступят музыканты Губернаторского духового оркестра Тульской областной филармонии, а также коллектив «Michael Band» из Новомосковска. А поддержит профессиональных артистов Ансамбль скрипачей Богородицкой детской музыкальной школы им. Силина под названием «Гамма-джаз».

Киновыходные

Когда: 23-24 августа

Где: на 5 площадках в Туле и кинопоказы на 32 площадках Тулы и области.

Вход свободный.

В эти дни совпало несколько мероприятий: Всероссийская акция «Ночь кино», Фестиваль уличного кино и старт XX юбилейного фестиваля комедийного кино «Улыбнись, Россия!».

На территории Тульской области показы пройдут на 32 площадках — в муниципальных кинозалах и домах культуры. Расписание бесплатных киносеансов уточняйте в кассе.

Любителей кино ждет много интересного. На пяти площадках пройдут ночные кинопоказы, встречи с актерами и фестивали короткометражного кино и экскурсии по истории кинематографа. Подробности по ссылке.

Театры

Когда: 24 августа, суббота, 18.00

Где: «Болотов.Дача», Дворяниново, Тульская область

Вход свободный.

Возле Большого дома на территории «Болотов. Дача» пройдут первые показы спектаклей, созданных во время летней резиденции «Барабан отдыхает». Зрители увидят 7 эскизов спектаклей, выставку графики и телеграмм-спектакль.

Берите с собой тёплую одежду и удобную обувь и все, что может пригодится вам в этот вечер.

Спорт

Когда: 25 августа, воскресенье, 21.30

Где: «Арсенал», центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

Цена: взрослые — от 200 рублей, для детей (до 14 лет) — от 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.





На центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 7-го тура чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и команда «Оренбург» из г. Оренбурга.

Когда: 24 августа, суббота, 12.00

Где: Набережная Упы,Тула

Вход свободный.

На спортивной площадке Набережной Упы пройдет первый чемпионат по стритлифтингу. Спортсмены выполнят подтягивания на перекладине и отжимания на брусьях с дополнительным весом.

Когда: 25 августа, воскресенье, открытие- 09.50, старт забегов - 8.10,

выдача стартовых пакетов: 25 августа ЦПКиО им. Белоусова - 7.00, 24 августа Музей Тульского кремля - 10.00-18.00

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

Тула

Цена:Стоимость: 300м - 600р., 3 км - 900 р., 10 км - 1400 р., 21 км - 1500 р., 42 км- 1700 р. Подробности уточняйте на сайте.

На большом круге Центрального парка имени Белоусова стартует Тульский марафон «Щит и меч». Каждый год здесь собираются спорсмены-любители, чтобы совершить забег на разные дистанции от 300 м до 42 км. Маршрут забегов проходит по живописным уголкам Центрального парка.

Когда: 24 августа, суббота, 12.30

Где: «Металлург», спорткомплекс, Тула, улица Кутузова, 229

Узнать подробности и записаться на отбор можно по телефону: 52-52-87.

На стадионе спортшколы «Металлург» пройдет конкурсный отбор детей в команду 2009 года рождения для учебы в школе «Арсенала».

Традиционно на таких мероприятиях за игрой мальчишек наблюдают тренеры и руководство ПФК «Арсенал». Юным спортсменам дают полчаса, на то чтобы они продемонстрировали свои навыки.

При себе иметь спортивную форму и обувь, медицинскую справку от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий футболом, свидетельство о рождении.

Выставки

Когда: 23 августа, пятница, 17.00, 24-25 августа, суббота-воскресенье, 11.00

Где: Дом Крафта, Тула, пр. Ленина, 25

Цена: на открытие вход свободный, далее - 100 р.

На выставке представлены проекты приспособления исторической застройки, в том числе архитектурных памятников и промышленных объектов.

Все эти проекты существуют в реальной жизни в Нидерландах и других странах: России, Германии, США, Италии и Китае. Посетители увидят 20 работ, выполненных ведущими бюро Нидерландов и заслуживших мировое признание: амфитеатр в здании архитектурного факультета Делфтского технологического университета, шахта Цольферайн, Немецкое подворье на Большом канале в Венеции и другие объекты.

На открытие приедут представители Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, Посольства Королевства Нидерландов в России, Тульской областной и муниципальной власти.

Лекции

Когда: 24 августа, суббота, 15.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Цена: 400 р.

В субботу пройдет новое занятие из курса «Основы дизайна интерьера», посвященного основам разработки дизайна интерьера с практическим заданием. Участники сделают стильный поднос из дерева. Курс ведет Анастасия Конончук. На каждом занятии рассматриваются способы преобразования жилого пространства, при помощи различных цветовых решений, материалов и предметов декора.

Когда: 24 августа, суббота, 14.00

Где: "Типография", культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход по предварительной регистрации. Добровольный взнос приветствуется.

Участники психологического клуба обсудят распространенное понятие «закрыть гештальт», относящее к незавершенным делам.

«Хотели как лучше» — это про то, что мы делаем в отношениях, а «вышло как всегда» — это про то, что с нами происходит.

Вы делаете выбор и оказываетесь в отношениях, которые не совсем совпадают с вашими мечтами и ожиданиями. Практикующий гештальт-терапевт Владимир Лобанов разъяснит теорию и практику гештальта в сфере отношений. О том, что вам мешает и чего вам не хватает.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена от 140 р.

В прокат вышла кинолента о лихих 90-х, которая победила на «Кинотавре». В основу сюжета легли детские воспоминая режиссера фильма Бориса Акопова. Действие происходит в одном из подмосковных городов. Зритель вспомнит магнитофонные хиты 90-х, кадры видеосалонов, первых рейвов, разрухи и разгула преступности. В фильме играет главная звезда сериала «90е. Весело и Громко» Стася Милославская.

Цена от 140 р.

На этой неделе в кино вышла российская комедия от режиссера «Интернов». Сюжет рассказывает о приключениях молодой журналистки, которая пытается выследить миллионера-затворника, живущего на необитаемом острове. Во время слежки съёмочная группа терпит крушение, но им удается добраться до нужного острова. Молодая журналистка сразу же попадает под обаяние молодого и симпатичного мужчины. Правда, позже выяснится, что это никакой ни миллионер, и вся эта история не более чем журналистская утка. В этот момент их райская жизнь на острове превратиться в настоящую и суровую борьбу за выживание в условиях дикой природы.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.