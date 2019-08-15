Трудности выживания

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 22.08.2018

Режиссер: Евгений Торрес

Актеры: Василий Бриченко, Елизавета Кононова, Ян Цапник, Артем Маркарьян, Анна Ардова, Александр Самойленко, Николай Фоменко, Надежда Сысоева, Александр Носков, Максим Важов

Жанр: комедия, мелодрама

Продолжительноcть: 90 мин

Молодая амбициозная журналистка в поисках сенсации отправляется на юг России, где на необитаемом острове живет некий загадочный отшельник. Ей хочется разобраться и понять, что его заставило пойти на такой радикальный шаг. Однако, добравшись до места, она сталкивается с жутким штормом, грандиозным обманом, человеческими пороками и прочими трудностями выживания в дикой среде, которые помогут ей понять саму себя и узнать, что такое настоящая любовь.