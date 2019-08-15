Трудности выживания
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 22.08.2018
Режиссер:
Евгений Торрес
Актеры:
Василий Бриченко, Елизавета Кононова, Ян Цапник, Артем Маркарьян, Анна Ардова, Александр Самойленко, Николай Фоменко, Надежда Сысоева, Александр Носков, Максим Важов
Жанр:
комедия, мелодрама
Продолжительноcть:
90 мин
Молодая амбициозная журналистка в поисках сенсации отправляется на юг России, где на необитаемом острове живет некий загадочный отшельник. Ей хочется разобраться и понять, что его заставило пойти на такой радикальный шаг. Однако, добравшись до места, она сталкивается с жутким штормом, грандиозным обманом, человеческими пороками и прочими трудностями выживания в дикой среде, которые помогут ей понять саму себя и узнать, что такое настоящая любовь.
Сегодня
|10:10
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|12:10
|Алмаз Синема
|14:10
|Киносити
|18:30
|Киносити
|19:55
|Алмаз Синема
|21:40
|Алмаз Синема
|22:20
|Киносити
|23:25
|Алмаз Синема
Завтра
|10:10
|Киносити
|12:10
|Алмаз Синема
|14:10
|Киносити
|18:30
|Киносити
|19:55
|Алмаз Синема
|21:40
|Алмаз Синема
|22:20
|Киносити
|23:25
|Алмаз Синема
24 августа, суббота
|10:10
|Киносити
|12:10
|Алмаз Синема
|14:10
|Киносити
|18:30
|Киносити
|19:55
|Алмаз Синема
|21:40
|Алмаз Синема
|22:20
|Киносити
|23:25
|Алмаз Синема
25 августа, воскресенье
|10:10
|Киносити
|12:10
|Алмаз Синема
|14:10
|Киносити
|18:30
|Киносити
|19:55
|Алмаз Синема
|21:40
|Алмаз Синема
|22:20
|Киносити
|23:25
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:10
19:55
21:40
23:25
|Киносити
|
10:10
14:10
18:30
22:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:10
19:55
21:40
23:25
|Киносити
|
10:10
14:10
18:30
22:20
24 августа, суббота
|Алмаз Синема
|
12:10
19:55
21:40
23:25
|Киносити
|
10:10
14:10
18:30
22:20
25 августа, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:10
19:55
21:40
23:25
|Киносити
|
10:10
14:10
18:30
22:20
26 августа, понедельник
|Киносити
|
10:10
14:10
18:30
22:20
27 августа, вторник
|Киносити
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10:10
14:10
18:30
22:20
28 августа, среда
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10:10
14:10
18:30
22:20