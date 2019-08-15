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Трудности выживания

Трудности выживания

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 22.08.2018
 
Режиссер:
Евгений Торрес
  
Актеры:
Василий Бриченко, Елизавета Кононова, Ян Цапник, Артем Маркарьян, Анна Ардова, Александр Самойленко, Николай Фоменко, Надежда Сысоева, Александр Носков, Максим Важов
  
Жанр:
комедия, мелодрама
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Молодая амбициозная журналистка в поисках сенсации отправляется на юг России, где на необитаемом острове живет некий загадочный отшельник. Ей хочется разобраться и понять, что его заставило пойти на такой радикальный шаг. Однако, добравшись до места, она сталкивается с жутким штормом, грандиозным обманом, человеческими пороками и прочими трудностями выживания в дикой среде, которые помогут ей понять саму себя и узнать, что такое настоящая любовь.

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