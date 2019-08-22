Туляки выбрали три лучших магазина спорттоваров города - 2019

С 22 июля по 22 августа мы проводили голосование на Myslo за лучшие магазины спортивных товаров Тулы. Теперь мы знаем, где жители города чаще всего покупают спортивные товары и каким компаниям доверяют.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов, и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 22 августа.

Победителем голосования стала компания «Триал Спорт»— она набрала 227 голосов!

Второе место и 127 голосов получает магазин «Спорт Лайн».

Третье место и 104 голоса туляки отдали магазину Decathlon.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание спортивного магазина.

Туроператоры, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг спортивных товаром Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.