Туляки выбрали три лучших магазина спорттоваров города - 2019
Итоги народного голосования на Myslo.
С 22 июля по 22 августа мы проводили голосование на Myslo за лучшие магазины спортивных товаров Тулы. Теперь мы знаем, где жители города чаще всего покупают спортивные товары и каким компаниям доверяют.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Мы проверили участников на накрутку голосов, и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 22 августа.
Победителем голосования стала компания «Триал Спорт»— она набрала 227 голосов!
Второе место и 127 голосов получает магазин «Спорт Лайн».
Третье место и 104 голоса туляки отдали магазину Decathlon.
Поздравляем победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание спортивного магазина.
Туроператоры, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг спортивных товаром Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.