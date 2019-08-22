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Туляки выбрали три лучших магазина спорттоваров города - 2019

Туляки выбрали три лучших магазина спорттоваров города - 2019

Итоги народного голосования на Myslo.

С 22 июля по 22 августа мы проводили голосование на Myslo за лучшие магазины спортивных товаров Тулы. Теперь мы знаем, где жители города чаще всего покупают спортивные товары и каким компаниям доверяют.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов, и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 22 августа.

 

Победителем голосования стала компания «Триал Спорт»— она набрала 227 голосов!

Второе место и 127 голосов получает магазин «Спорт Лайн».

Третье место и 104 голоса туляки отдали магазину Decathlon.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание спортивного магазина.

 

Туроператоры, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг спортивных товаром Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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22 августа, в 11:45 0
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