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Отбор юных футболистов в школу «Арсенала»

Отбор юных футболистов в школу «Арсенала»

На стадионе спортшколы «Металлург» пройдет конкурсный отбор детей в команду 2009 года рождения для учебы в школе «Арсенала».

Традиционно на таких мероприятиях за игрой мальчишек наблюдают тренеры и руководство ПФК «Арсенал». Юным спортсменам дают полчаса, на то чтобы они продемонстрировали свои навыки.

При себе иметь спортивную форму и обувь, медицинскую справку от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий футболом, свидетельство о рождении.

Узнать подробности и записаться на отбор можно по телефону: 52-52-87.

Где и когда?
Металлург, спорткомплекс
Тула, улица Кутузова, 229
24 августа 2019, суббота
12:30
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