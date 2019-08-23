Отбор юных футболистов в школу «Арсенала»

На стадионе спортшколы «Металлург» пройдет конкурсный отбор детей в команду 2009 года рождения для учебы в школе «Арсенала».

Традиционно на таких мероприятиях за игрой мальчишек наблюдают тренеры и руководство ПФК «Арсенал». Юным спортсменам дают полчаса, на то чтобы они продемонстрировали свои навыки.

При себе иметь спортивную форму и обувь, медицинскую справку от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий футболом, свидетельство о рождении.

Узнать подробности и записаться на отбор можно по телефону: 52-52-87.