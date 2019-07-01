В клубе Backstage выступит Verbee.

Концерт переносится с 24 на 23 августа. Все купленные ранее билеты действительны.

Молодой рэпер из Санкт-Петербурга, заявил о себе минувшей весной, выпустив хиты «Зацепила», «Один», «Давай взорвем».



Еще пару месяцев назад Евгений работал на заводе, а в свободное от работы время занимался любимым делом — написанием песен. И вот, благодаря силе интернета, а также своему упорству и таланту, он уже колесит по клубам с концертами и радует своей музыкой парней и девушек в самых разных городах России.

Стоимость: 800−1400 р.