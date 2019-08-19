24−25 августа в Центральном парке пройдет благотворительный фестиваль помощи животным. Фестиваль расположится возле центрального входа в парк со стороны улицы Ф. Энгельса. Первый день будет посвящен кошкам, второй — собакам.

С 13.00 до 18.00 в новом здании Экзотариума пройдут интерактивные «уроки доброты». Традиционно на фестивале гостей ждут мастер-классы, аквагрим и лотерея.

Все желающие смогут бесплатно привить свое животное или прямо на фестивале выбрать верного друга для себя. Здесь будут представлены десятки собак и кошек подопечных волонтеров Тулы. Все животные здоровы, привиты, социализированы.

На благотворительной ярмарке можно будет приобрести сувениры, а также корма и все необходимое для волонтерских животных. Все вышеперечисленное для волонтерских животных можно принести и самостоятельно.

Вход свободный.