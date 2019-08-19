афиша
афиша
Регистрация
Благотворительный фестиваль помощи животным

Благотворительный фестиваль помощи животным

24−25 августа в Центральном парке пройдет благотворительный фестиваль помощи животным. Фестиваль расположится возле центрального входа в парк со стороны улицы Ф. Энгельса. Первый день будет посвящен кошкам, второй — собакам.

С 13.00 до 18.00 в новом здании Экзотариума пройдут интерактивные «уроки доброты». Традиционно на фестивале гостей ждут мастер-классы, аквагрим и лотерея.

Все желающие смогут бесплатно привить свое животное или прямо на фестивале выбрать верного друга для себя. Здесь будут представлены десятки собак и кошек подопечных волонтеров Тулы. Все животные здоровы, привиты, социализированы.

На благотворительной ярмарке можно будет приобрести сувениры, а также корма и все необходимое для волонтерских животных. Все вышеперечисленное для волонтерских животных можно принести и самостоятельно.

Вход свободный.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
24 августа 2019, суббота
11:00
 В календарь
 В календарь
25 августа 2019, воскресенье
11:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.