В середине августа в Туле пройдет музыкальный фестиваль для поклонников гаражного рока. На сцене выступят яркие Тульские исполнители из группы из других российских городов.

Line up:

ssshhhiiittt! — ярославская гаражная рок-группа гитариста, вокалиста и автора песен Никиты Кислова.

«Можем повторить» — московский коллектив инди-рока

«ВЛАЖНОСТЬ» — дерзкий сильный воказ от московских секс-панков.

«Ж /д» — молодая группа гитарного панк-рока

«Тима ищет свет» — участники многих фестивалей от Faces&Laces до «Архстояния»

от Faces&Laces до «Архстояния» Fluff's — представители инструментальной музыки.

«Автоспорт» — московская модная пост-блэк-металл группа

YOVTHLESS — гитарный рок и депрессивные мелодии

«Дисциплина безбольной биты» — тульские музыканты, играющие мелодичный и расслабленный дрим-поп.

Специальный гость — его имя будет объявлено позже

Стоимость: 415 р.