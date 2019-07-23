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В середине августа в Туле пройдет музыкальный фестиваль для поклонников гаражного рока. На сцене выступят яркие Тульские исполнители из группы из других российских городов.

Line up:

  • ssshhhiiittt! — ярославская гаражная рок-группа гитариста, вокалиста и автора песен Никиты Кислова.
  • «Можем повторить» — московский коллектив инди-рока
  • «ВЛАЖНОСТЬ» — дерзкий сильный воказ от московских секс-панков.
  • «Ж/д» — молодая группа гитарного панк-рока
  • «Тима ищет свет» — участники многих фестивалей от Faces&Laces до «Архстояния»
  • Fluff's — представители инструментальной музыки.
  • «Автоспорт» — московская модная пост-блэк-металл группа
  • YOVTHLESS — гитарный рок и депрессивные мелодии
  • «Дисциплина безбольной биты» — тульские музыканты, играющие мелодичный и расслабленный дрим-поп.
  • Специальный гость — его имя будет объявлено позже

Стоимость: 415 р.

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 августа 2019, суббота
14:00
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