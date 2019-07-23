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В середине августа в Туле пройдет музыкальный фестиваль для поклонников гаражного рока. На сцене выступят яркие Тульские исполнители из группы из других российских городов.
Line up:
- ssshhhiiittt! — ярославская гаражная рок-группа гитариста, вокалиста и автора песен Никиты Кислова.
- «Можем повторить» — московский коллектив инди-рока
- «ВЛАЖНОСТЬ» — дерзкий сильный воказ от московских секс-панков.
- «Ж/д» — молодая группа гитарного панк-рока
- «Тима ищет свет» — участники многих фестивалей от Faces&Laces до «Архстояния»
- Fluff's — представители инструментальной музыки.
- «Автоспорт» — московская модная пост-блэк-металл группа
- YOVTHLESS — гитарный рок и депрессивные мелодии
- «Дисциплина безбольной биты» — тульские музыканты, играющие мелодичный и расслабленный дрим-поп.
- Специальный гость — его имя будет объявлено позже
Стоимость: 415 р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 августа 2019, суббота
14:00