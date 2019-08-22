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Джаз в усадьбе

Джаз в усадьбе

24 августа на территории Богородицкого дворца-музея и парка пройдет музыкальный фестиваль «Джаз в усадьбе».

Мероприятие состоится в рамках праздничной программы ко Дню города Богородицка. Перед местными жителями и гостями города выступят музыканты Губернаторского духового оркестра Тульской областной филармонии, а также коллектив «Michael Band» из Новомосковска. А поддержит профессиональных артистов Ансамбль скрипачей Богородицкой детской музыкальной школы им. Силина под названием «Гамма-джаз».

Вход свободный.

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
24 августа 2019, суббота
16:00
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