Среднерусская возвышенность: Lou Bega

На фестивальной площадке «Среднерусской возвышенности» выступит немецкий исполнитель Lou Bega. Самый известный шлягер Mambo No. 5 занимал верхние строчки мировых хит-парадов. В России исполнитель — желанный гость на фестивалях ретро-музыки.

Перед концертном можно прогуляться живописным уголкам «Золотого города»: посетить сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье» погружают гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.

Билет дает право входа на территорию «Золотого города» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9:00 текущего дня.

Как добраться

Тула

Фирменный автобус курсирует от остановки рядом с музеем «Тульские самовары». Рейсы из Тулы: 14.00, 16.00, 18.00. Обратно из «Золотого города» в 16.00 и 23.30 (после окончания концертной программы).

Новомосковск

Фирменный автобус отъезжает от гостиницы «Россия». Рейсы из Новомосковска: 15.00, 18.00. Обратно из «Золотого города» в 16.30 и 23.30 (после окончания концертной программы).