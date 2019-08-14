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Психологический клуб: Не все гештальты стоит закрывать!

Психологический клуб: Не все гештальты стоит закрывать!

В «Типографии» пройдет очередное заседание психологического клуба. В этот раз участники обсудят распространенное понятие «закрыть гештальт», относящее к незавершенным делам.

«Хотели как лучше» — это про то, что мы делаем в отношениях, а «вышло как всегда» — это про то, что с нами происходит.

Вы делаете выбор и оказываетесь в отношениях, которые не совсем совпадают с вашими мечтами и ожиданиями. Практикующий гештальт-терапевт Владимир Лобанов разъяснит теорию и практику гештальта в сфере отношений. О том, что вам мешает и чего вам не хватает.

Вход по предварительной регистрации. Добровольный взнос приветствуется.

Владимир Лобанов — практикующий гештальт-терапевт, ведущий учебных и терапевтических групп, супервизор, член Общества практикующих психологов Гештальт-подход.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 августа 2019, суббота
14:00
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