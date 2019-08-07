Этно-концерт Александра Григорьева

В «Типографии» пройдет концерт этно-музыки в исполнении гуру Александра Григорьева.

В этот вечер мы услышим звуки уду-драма, джембе, диджериду, ханга и калимбе — древних сакральных «музыкальных» инструментов австралийских аборигенов и племен Африки.



После выступления можно будет попробовать поиграть на некоторых инструментах, записаться на уроки игры или мастер-класс.

Стоимость: 250 р.



Интересный факт: диджериду создает сама природа. Австралийские термиты проедают изнутри стволы и ветви деревьев, остается лишь отыскать эти «заготовки» и диджериду почти готова. Не всякому аборигену удается это сделать, так как для поиска нужно обладать особенным состоянием сознания.



«Волшебное звучание диджериду трогает сердца людей и зовет нас вспомнить наше общее земное и духовное наследство», — высказывание старейшин аборигенских родов.