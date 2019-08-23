На улице Металлистов пройдет фестиваль «Сладкая Россия». Гостей ждет много интересного: ярмарка-продажа сладостей и шедевров русской кухни, мастер-классы, дегустации.

Все желающие смогут узнать секрет приготовления традиционного тульского пряника, научиться лепить булочки-веневки, а также попробовать пирожки с крапивой, крапивный чай и Одоевское варенье.

В фестивале примут участие творческие коллективы, представители региональных музеев, тульские рестораторы.

Вход свободный.