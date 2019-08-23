афиша
афиша
Регистрация
Сладкая Россия

Сладкая Россия

На улице Металлистов пройдет фестиваль «Сладкая Россия». Гостей ждет много интересного: ярмарка-продажа сладостей и шедевров русской кухни, мастер-классы, дегустации.

Все желающие смогут узнать секрет приготовления традиционного тульского пряника, научиться лепить булочки-веневки, а также попробовать пирожки с крапивой, крапивный чай и Одоевское варенье.

В фестивале примут участие творческие коллективы, представители региональных музеев, тульские рестораторы.

Вход свободный.

Где и когда?
Музейный квартал
Тула, улица Металлистов
24 августа 2019, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.