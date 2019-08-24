Выбираем лучшие комедии 2019

В список претендентов вошли 15 популярных комедийных ситкомов. Все они идут на популярных телеканалах и в приложениях для просмотра фильмов.

Вспомните все, что вы смотрели в этом году и выберите самый интересный сериал на ваш взгляд.

Голосуйте за любимые сериалы, делайте репосты.

как голосовать

Вам предлагается 15 вариантов ответа. Из них выбираете наиболее приятный лично вам фильм, кликнув на фото. В верхней строчке меню выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.