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Выбираем лучшие комедии 2019

Выбираем лучшие комедии 2019

Фестиваль комедийного кино «Улыбнись, Россия!» совместно с порталом MySlo объявляет заочное голосование за лучший комедийный сериал.

В список претендентов вошли 15 популярных комедийных ситкомов. Все они идут на популярных телеканалах и в приложениях для просмотра фильмов.

Вспомните все, что вы смотрели в этом году и выберите самый интересный сериал на ваш взгляд.

Голосуйте за любимые сериалы, делайте репосты.


как голосовать

Вам предлагается 15 вариантов ответа. Из них выбираете наиболее приятный лично вам фильм, кликнув на фото. В верхней строчке меню выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

 

 

Итоги будут подведены на церемонии закрытия фестиваля 1 ноября 2019 года.

Мы также ждем и ваши варианты интересных сериалов, которые не вошли в этот список. Расскажите в комментариях почему вам нравится тот или иной сериал: крутой сюжет, любимые актеры, интересные спецэффекты и пр.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки (голосование с одного устройства больше 1 раза в сутки), поэтому перед объявлением итогов мы вычитаем все накрученные голоса, и оставляем только реальные.

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