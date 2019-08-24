Выбираем лучшие комедии 2019
Фестиваль комедийного кино «Улыбнись, Россия!» совместно с порталом MySlo объявляет заочное голосование за лучший комедийный сериал.
В список претендентов вошли 15 популярных комедийных ситкомов. Все они идут на популярных телеканалах и в приложениях для просмотра фильмов.
Вспомните все, что вы смотрели в этом году и выберите самый интересный сериал на ваш взгляд.
Голосуйте за любимые сериалы, делайте репосты.
Вам предлагается 15 вариантов ответа. Из них выбираете наиболее приятный лично вам фильм, кликнув на фото. В верхней строчке меню выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.
Итоги будут подведены на церемонии закрытия фестиваля 1 ноября 2019 года.
Мы также ждем и ваши варианты интересных сериалов, которые не вошли в этот список. Расскажите в комментариях почему вам нравится тот или иной сериал: крутой сюжет, любимые актеры, интересные спецэффекты и пр.
Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки (голосование с одного устройства больше 1 раза в сутки), поэтому перед объявлением итогов мы вычитаем все накрученные голоса, и оставляем только реальные.