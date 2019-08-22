Туляков ждут яркие киновыходные: полная афиша

Фото vk.com/gazon.tula и из архива Myslo.

На пяти площадках пройдут ночные кинопоказы, встречи с актерами и фестивали короткометражного кино и экскурсии по истории кинематографа.

А все потому, что в эти дни совпало несколько мероприятий: Всероссийская акция «Ночь кино», Фестиваль уличного кино и старт XX юбилейного фестиваля комедийного кино «Улыбнись, Россия!».

Публикуем полное расписание всех событий.

Всероссийская акция «Ночь кино» начнется 23 августа в Тульской филармонии. Ежегодно здесь проводится концерт музыки из легендарных фильмов в исполнении симфонического и духового оркестров. В антракте состоится получасовой показ короткометражек.

На следующий день 24 августа на нескольких площадках гостям покажут киноленты 2019, которые вошли программу «Ночи кино» по результатам зрительского голосования:

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова, «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева.

Фильмы можно будет увидеть в кинотеатре «Майский» (см. программу ниже), «Юность» (Узловая), ГДК города Щекино, «Союз» (Алексин).

Начало акции в кинотеатрах «Юность» и ГДК города Щёкино в 20.00, в кинотеатре «Союз» — в 18.00.

На территории Тульской области показы пройдут на 32 площадках — в муниципальных кинозалах и домах культуры. Расписание бесплатных киносеансов уточняйте в кассе.

В этот же день пройдет масштабный праздник кино в честь открытия XX юбилейного фестиваля комедийного кино «Улыбнись, Россия!». Гостей ждет концерт с участием группы «Доктор Ватсон», которая исполнит песни из любимых кинофильмов и сольное выступление Максима Аверина. Кроме того, на набережной будут работать каскадеры с экстремальным мотошоу. Развлекать людей будут ростовые куклы, тульские актеры и диджеи. Завершится праздник вечерним кинопоказом на берегу Упы.

Вечером в «Добродее» состоится фестиваль уличного кино. Гости смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков. Также здесь пройдет мастер-класс «Секреты кинопроизводства» от актера, режиссера, сценариста Олега Урюмцева. На творческой встрече с киноведом Марией Безрук обсудят отечественное кино.

На молодежной площадке «Газон» пройдет день кино. В этот день работа всех блоков будет посвящена теме кинематографа. Гостей ждет тематическая экскурсия по городу «Стоп, снято!», на которой вы узнаете, какие фильмы снимались в Туле, и кто из кинознаменитостей является уроженцем нашего славного города. Также в программе мастер-класс от режиссёра и занятие по мультипликации.

23 августа

Тульская филармония имени Михайловского, пр. Ленина, 51.

Единый входной билет — 300 руб.

20.00 Сеанс 1: Тульский филармонический симфонический оркестр и ведущие солисты театра «Московская оперетта», лауреаты международных конкурсов Василиса Николаева и Александр Бабик.



21.00 Антракт. Показ короткометражных фильмов.



21.30 Сеанс 2: Биг-бенд Губернаторского духового оркестра.

24 августа

Казанская набережная

Вход свободный.

12.00 Экстремальное мотошоу каскадеров (6+)

12.00 Розыгрыш призов (6+)

12.30 Ростовые куклы (6+)

15.00 Торжественная церемония открытия XX юбилейного фестиваля комедийного кино «Улыбнись, Россия!». В церемонии примут участие правительство и администрация Тульской области и Алла Сурикова.

15.30 «Доктор Ватсон» с программой «Песни из наших фильмов» (6+)

17.00 «Заматаев band» с программой «А мы на ваши санкции…».

Атриум Тульского кремля

Вход свободный.

19.30 Заслуженный артист РФ Максим Аверин исполнит сольный концерт «Научите меня жить». (14+)

Берег Упы

21.30 Ночь кино (12+)

Молодежное пространство «Газон», Казанская набережная

12.00

«Языковая среда»: игра на английском Guess the movie

Мастер-класс от режиссёра в рамках проекта «ТОП -PEOPLE»

«ТОП -PEOPLE» Тематическая экскурсия «Стоп, снято!» можно будет узнать, какие фильмы снимались в Туле, и кто из кинознаменитостей является уроженцем нашего славного города.

Игротека: традиционные настольные и напольные игры, большие игры «Спортлото — 82» и «КиноКрокодил», городская интеллектуальная игра «Врубильник».

Мастер-класс по мультипликации в стиле stop- motion. Участники изготовят Беззубика — героя анимационного фильма «Как приручить дракона».

показ фильма кинорежиссера Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов».

Рэтро-кинотеатр «Майский», ул. 9 Мая, 1-а.

Вход свободный.



16.00 «Старик Хоттабыч» (6+)

17.30 «Тим Талер, или Проданный смех» (12+)

19.30 «Домовой» (6+)

21.30 «Балканский рубеж» (16+)



Ремесленный двор «Добродей», ул. 9 Мая, 1-б

Вход свободный.



16.00 Мастер-класс «Секреты кинопроизводства» от актера, режиссера и сценариста Олега Угрюмцева.

17.30 Интерактивная встреча по ознакомлению с отечественным кино. Встречу проводит киновед Мария Безрук.

19.00 Определение победителя Фестиваля уличного кино (16+)

20.40 «Солдатик» (6+)

22.10 «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)