Туляков ждут яркие киновыходные: полная афиша
На пяти площадках пройдут ночные кинопоказы, встречи с актерами и фестивали короткометражного кино и экскурсии по истории кинематографа.
А все потому, что в эти дни совпало несколько мероприятий: Всероссийская акция «Ночь кино», Фестиваль уличного кино и старт XX юбилейного фестиваля комедийного кино «Улыбнись, Россия!».
Публикуем полное расписание всех событий.
Всероссийская акция «Ночь кино» начнется 23 августа в Тульской филармонии. Ежегодно здесь проводится концерт музыки из легендарных фильмов в исполнении симфонического и духового оркестров. В антракте состоится получасовой показ короткометражек.
На следующий день 24 августа на нескольких площадках гостям покажут киноленты 2019, которые вошли программу «Ночи кино» по результатам зрительского голосования:
- «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова,
- «Балканский рубеж» Андрея Волгина,
- «Домовой» Евгения Бедарева.
Фильмы можно будет увидеть в кинотеатре «Майский» (см. программу ниже), «Юность» (Узловая), ГДК города Щекино, «Союз» (Алексин).
Начало акции в кинотеатрах «Юность» и ГДК города Щёкино в 20.00, в кинотеатре «Союз» — в 18.00.
На территории Тульской области показы пройдут на 32 площадках — в муниципальных кинозалах и домах культуры. Расписание бесплатных киносеансов уточняйте в кассе.
В этот же день пройдет масштабный праздник кино в честь открытия XX юбилейного фестиваля комедийного кино «Улыбнись, Россия!». Гостей ждет концерт с участием группы «Доктор Ватсон», которая исполнит песни из любимых кинофильмов и сольное выступление Максима Аверина. Кроме того, на набережной будут работать каскадеры с экстремальным мотошоу. Развлекать людей будут ростовые куклы, тульские актеры и диджеи. Завершится праздник вечерним кинопоказом на берегу Упы.
Вечером в «Добродее» состоится фестиваль уличного кино. Гости смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков. Также здесь пройдет мастер-класс «Секреты кинопроизводства» от актера, режиссера, сценариста Олега Урюмцева. На творческой встрече с киноведом Марией Безрук обсудят отечественное кино.
На молодежной площадке «Газон» пройдет день кино. В этот день работа всех блоков будет посвящена теме кинематографа. Гостей ждет тематическая экскурсия по городу «Стоп, снято!», на которой вы узнаете, какие фильмы снимались в Туле, и кто из кинознаменитостей является уроженцем нашего славного города. Также в программе мастер-класс от режиссёра и занятие по мультипликации.
Расписание
Тульская филармония имени Михайловского, пр. Ленина, 51.
Единый входной билет — 300 руб.
20.00 Сеанс 1: Тульский филармонический симфонический оркестр и ведущие солисты театра «Московская оперетта», лауреаты международных конкурсов Василиса Николаева и Александр Бабик.
21.00 Антракт. Показ короткометражных фильмов.
21.30 Сеанс 2: Биг-бенд Губернаторского духового оркестра.
Казанская набережная
Вход свободный.
12.00 Экстремальное мотошоу каскадеров (6+)
12.00 Розыгрыш призов (6+)
12.30 Ростовые куклы (6+)
15.00 Торжественная церемония открытия XX юбилейного фестиваля комедийного кино «Улыбнись, Россия!». В церемонии примут участие правительство и администрация Тульской области и Алла Сурикова.
15.30 «Доктор Ватсон» с программой «Песни из наших фильмов» (6+)
17.00 «Заматаев band» с программой «А мы на ваши санкции…».
Атриум Тульского кремля
Вход свободный.
19.30 Заслуженный
Берег Упы
21.30 Ночь кино (12+)
Молодежное пространство «Газон», Казанская набережная
12.00
- «Языковая среда»: игра на английском Guess the movie
- Мастер-класс от режиссёра в рамках проекта «ТОП -PEOPLE»
- Тематическая экскурсия «Стоп, снято!» можно будет узнать, какие фильмы снимались в Туле, и кто из кинознаменитостей является уроженцем нашего славного города.
- Игротека: традиционные настольные и напольные игры, большие игры «Спортлото — 82» и «КиноКрокодил», городская интеллектуальная игра «Врубильник».
- Мастер-класс по мультипликации в стиле stop- motion. Участники изготовят Беззубика — героя анимационного фильма «Как приручить дракона».
- показ фильма кинорежиссера Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов».
Рэтро-кинотеатр «Майский», ул. 9 Мая, 1-а.
Вход свободный.
16.00 «Старик Хоттабыч» (6+)
17.30 «Тим Талер, или Проданный смех» (12+)
19.30 «Домовой» (6+)
21.30 «Балканский рубеж» (16+)
Ремесленный двор «Добродей», ул. 9 Мая, 1-б
Вход свободный.
16.00 Мастер-класс «Секреты кинопроизводства» от актера, режиссера и сценариста Олега Угрюмцева.
17.30 Интерактивная встреча по ознакомлению с отечественным кино. Встречу проводит киновед Мария Безрук.
19.00 Определение победителя Фестиваля уличного кино (16+)
20.40 «Солдатик» (6+)
22.10 «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)