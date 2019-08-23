На большом круге Центрального парка имени Белоусова стартует Тульский марафон «Щит и меч». Каждый год здесь собираются спорсмены-любители, чтобы совершить забег на разные дистанции от 300 м до 42 км. Маршрут забегов проходит по живописным уголкам Центрального парка.

Забег начнётся с детских стартов в 8.10 утра. Торжественное открытие состоится в 9.50

Выдача стартовых пакетов состоится:

24 августа с 10:00 до 18:00 по адресу: ул. Менделеевская, 12В (Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля).

25 августа с 7:00 в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова (стартово-финишный городок).

Подробности уточняйте на сайте.

Стоимость: 300м - 600р., 3 км - 900 р., 10 км - 1400 р., 21 км - 1500 р., 42 км- 1700 р.