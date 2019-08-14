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Бык

Бык

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 22.08.2019
 
Режиссер:
Борис Акопов
  
Актеры:
Юрий Борисов, Стася Милославская, Афина Кондрашова, Егор Кенжаметов, Александр Самсонов, Игорь Савочкин, Алексей Филимонов, Сергей Двойников, Александр Левин
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
99 мин
  

90-е годы. Экономическая пропасть и криминальные драмы, разворачивающиеся буквально на каждом углу. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу «Бык» вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной «стрелки» Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой, но опасной услуге.

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