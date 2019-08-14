Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 22.08.2019

Режиссер: Борис Акопов

Актеры: Юрий Борисов, Стася Милославская, Афина Кондрашова, Егор Кенжаметов, Александр Самсонов, Игорь Савочкин, Алексей Филимонов, Сергей Двойников, Александр Левин

Жанр: драма

Продолжительноcть: 99 мин

90-е годы. Экономическая пропасть и криминальные драмы, разворачивающиеся буквально на каждом углу. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу «Бык» вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной «стрелки» Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой, но опасной услуге.