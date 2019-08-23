«Барабан отдыхает»: дебютный показ спектаклей
Возле Большого дома на территории «Болотов. Дача» пройдут первые показы спектаклей, созданных во время летней резиденции «Барабан отдыхает». Зрители увидят 7 эскизов спектаклей, выставку графики и телеграмм-спектакль.
Берите с собой тёплую одежду и удобную обувь и все, что может пригодится вам в этот вечер.
Обратите внимание, что некоторые работы 18+.
Вход свободный.
Где и когда?
Дворяниново, Тульская область, деревня Дворяниново
24 августа 2019, суббота
18:00