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«Барабан отдыхает»: дебютный показ спектаклей

«Барабан отдыхает»: дебютный показ спектаклей

Возле Большого дома на территории «Болотов. Дача» пройдут первые показы спектаклей, созданных во время летней резиденции «Барабан отдыхает». Зрители увидят 7 эскизов спектаклей, выставку графики и телеграмм-спектакль.

Берите с собой тёплую одежду и удобную обувь и все, что может пригодится вам в этот вечер.

Обратите внимание, что некоторые работы 18+.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Болотов.Дача
Дворяниново, Тульская область, деревня Дворяниново
24 августа 2019, суббота
18:00
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