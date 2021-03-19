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Выходные в Туле: 19-21 марта

Выходные в Туле: 19-21 марта

Концерты, спектакли, лекции и многое другое  — в нашем обзоре выходных.

Louna

Когда: 19 марта, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1800 руб. 

19 марта в Concert Hall состоится концертная презентация нового альбома группы Louna «Начало нового круга». Создание этого альбома во всех смыслах стало по-настоящему новым опытом в творческой деятельности группы. 
 

Labov SKY Jam

Когда: 20 марта, суббота, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 600 руб. 

Labov SKY Jam

20 марта в Concert Hall можно будет услышать любимые хиты Егора Летова и группы «Гражданская оборона» в живом исполнении. Лабов'SKY JAM – единственный в России официальный трибьют «Гражданской обороны».
 

Pyrokinesis

Когда: 20 марта, суббота, 18.00.

Где: Backstage.
Стоимость: от 1000 руб.

Pyrokinesis

20 марта в клубе Backstage пройдет концерт декадентского искушенного рассказчика Pyrokinesis. Пришедший к успеху рэпер Pyrokinesis продолжает линию Мэйти и Оxxxymiron — сходства между ними всеми больше, чем, наверное, хотелось бы Мирону Федорову.
 
Pyrokinesis играет роль декадентского искушенного рассказчика, который «собирает женские веснушки» и видит, как на самом деле крутятся шестеренки мрачного мира вокруг.
 

Моя кошерная леди

Когда: 20 марта, суббота, 18.00.
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1000 рублей.

Моя кошерная леди

20 марта на сцене Городского концертного зала покажут музыкальную комедию «Моя кошерная леди». «Кошерная» в переводе с древнееврейского означает «очень чистая, правильная» и этот термин традиционно относят к еде. Но в спектакле кошерная – женщина, да к тому же русская.
 

Dancing Plague

Когда: 19 марта, пятница, 20.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 300 руб. (200 руб. в чёрном и с репостом записи). 

Dancing Plague

19 марта в культурном центре «Типография» пройдет post-punk-вечеринка Dancing Plague. Танцевальная чума 1518 года — вспышка танцевальной мании, произошедшая в Страсбурге в июле 1518 года. Около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города несколько дней подряд.

 

Panbrothers Band

Когда: 19 марта, пятница, 20.00.

Где: Тульский рок-клуб М2.
Стоимость: от 400 руб.

Panbrothers Band

19 марта в тульском рок-клубе M2 пройдет концерт группы Panbrothers Band. Группа исполняет авторские англоязычные и русскоязычные композиции в стиле рокабилли, а также кавер-версии авторов и исполнителей рокабилли и кантри 1950-х годов.
 

День рождения Кота Леопольда

Когда: 21 марта, воскресенье, 12.00.

Где: Тульский областной театр юного зрителя.
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.

День рождения Кота Леопольда

21 марта в рамках Всероссийской акции «Мой театр» в Тульском областном театре юного зрителя состоится прощальный спектакль «День рождения Кота Леопольда». Представление будет 109-м со дня премьеры. А один из зрителей в зале окажется по счету ровно 17 500-м, увидевшим эту музыкальную сказку.

 

Праздник «Жаворонки» в музее «Тульские древности»

Когда: 20, 21 марта, суббота-воскресенье, 10.00, 16.00.

Где: Музей «Тульские древности».

Праздник «Жаворонки» в музее «Тульские древности»

20 и 21 марта музей «Тульские древности» приглашает узнать о народных традициях весеннего праздника «Жаворонки», дошедшего до нас, поучаствовать в конкурсах и смастерить своего жаворонка.
 

Биологи против фильмов ужасов

Когда: 20 марта, суббота, 16.00.

Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция.
Стоимость: 300 руб., 100 руб. (льготный). 

Биологи против фильмов ужасов

20 марта Тульский экзотариум приглашает обсудить биологические киноляпы из фильмов ужасов. 
 

Плохие парни

Когда: 20 марта, суббота, 19.00.

Где: театр «Эрмитаж».
Билеты можно купить по ссылке

Плохие парни

20 марта в Тульском театре «Эрмитаж» покажут типично британскую комедию в 2-х действиях «Плохие парни» (по пьесе Рэя Куни). Семья Тома и Линды Кервуд ждет в гости некую миссис Поттер, которая решит, достойны ли Кервуды стать приемными родителями. И всё бы хорошо — пара вполне готова к ответственному визиту, если бы не два безбашенных брата Тома — Дик и Гарри, которые превращают мирную семейную жизнь в криминальный детектив.
 

Любовная отповедь

Когда: 20 марта, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билет на спектакль можно только в кассе театра.

Любовная отповедь

20 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
 

Шоу фонтанов «13 месяцев»

Когда: 20-21 марта, суббота-воскресенье, 12.00, 17.00.

Где: Тульский государственный цирк.
Купить билеты можно по ссылке.

Шоу фантанов «13 месяцев»

20-21 марта Тульский цирк приглашает на необычное шоу фонтанов «13 месяцев».
 
Действие будет происходить на уникальном манеже-сцене с незабываемым шоу фонтанов, увлекательным сюжетом и завораживающей атмосферой.
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Никто

Когда вы ночью вломились в мой дом с пушками, то были уверены, что по-быстрому ограбите обычного работягу. Но вы не учли двух вещей. Первое. Здесь живет моя семья: жена и дети, а они для меня всё. И второе. Я долго притворялся славным парнем, но зверь внутри меня яростно рвется наружу. И знаете что? Сдерживать его я больше не стану.
 

Айнбо. Сердце Амазонии

Бесстрашная Айнбо родилась и выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что ее родному поселку грозит опасность, наша героиня, дочь вождя, тотчас отправляется за помощью в компании удивительных зверей. Их ждет восхождение к пылающему вулкану, встреча с могущественным духом Амазонии и схватка с мифическим чудовищем.

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 09:44 +4
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