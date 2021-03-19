Выходные в Туле: 19-21 марта

Концерты, спектакли, лекции и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Когда: 19 марта, пятница, 20.00. Где: Concert Hall.

Стоимость: от 1800 руб.

19 марта в Concert Hall состоится концертная презентация нового альбома группы Louna «Начало нового круга». Создание этого альбома во всех смыслах стало по-настоящему новым опытом в творческой деятельности группы. Labov SKY Jam Когда: 20 марта, суббота, 20.00. Где: Concert Hall.

Стоимость: от 600 руб. 20 марта в Concert Hall можно будет услышать любимые хиты Егора Летова и группы «Гражданская оборона» в живом исполнении. Лабов'SKY JAM – единственный в России официальный трибьют «Гражданской обороны».

Когда: 20 марта, суббота, 18.00.

Где: Backstage.

Стоимость: от 1000 руб.

20 марта в клубе Backstage пройдет концерт декадентского искушенного рассказчика Pyrokinesis. Пришедший к успеху рэпер Pyrokinesis продолжает линию Мэйти и Оxxxymiron — сходства между ними всеми больше, чем, наверное, хотелось бы Мирону Федорову.

Pyrokinesis играет роль декадентского искушенного рассказчика, который «собирает женские веснушки» и видит, как на самом деле крутятся шестеренки мрачного мира вокруг.

Когда: 20 марта, суббота, 18.00.

Где: Городской концертный зал.

Стоимость: от 1000 рублей.

20 марта на сцене Городского концертного зала покажут музыкальную комедию «Моя кошерная леди». «Кошерная» в переводе с древнееврейского означает «очень чистая, правильная» и этот термин традиционно относят к еде. Но в спектакле кошерная – женщина, да к тому же русская.

Когда: 19 марта, пятница, 20.00. Где: КЦ «Типография».

Стоимость: 300 руб. (200 руб. в чёрном и с репостом записи).

19 марта в культурном центре «Типография» пройдет post-punk-вечеринка Dancing Plague. Танцевальная чума 1518 года — вспышка танцевальной мании, произошедшая в Страсбурге в июле 1518 года. Около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города несколько дней подряд.

Когда: 19 марта, пятница, 20.00. Где: Тульский рок-клуб М2.

Стоимость: от 400 руб.

19 марта в тульском рок-клубе M2 пройдет концерт группы Panbrothers Band. Группа исполняет авторские англоязычные и русскоязычные композиции в стиле рокабилли, а также кавер-версии авторов и исполнителей рокабилли и кантри 1950-х годов.

Когда: 21 марта, воскресенье, 12.00.

Где: Тульский областной театр юного зрителя.

Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.

21 марта в рамках Всероссийской акции «Мой театр» в Тульском областном театре юного зрителя состоится прощальный спектакль «День рождения Кота Леопольда». Представление будет 109-м со дня премьеры. А один из зрителей в зале окажется по счету ровно 17 500-м, увидевшим эту музыкальную сказку.