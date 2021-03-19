Выходные в Туле: 19-21 марта

19 марта в Concert Hall состоится концертная презентация нового альбома группы Louna «Начало нового круга». Создание этого альбома во всех смыслах стало по-настоящему новым опытом в творческой деятельности группы.
20 марта в Concert Hall можно будет услышать любимые хиты Егора Летова и группы «Гражданская оборона» в живом исполнении. Лабов'SKY JAM – единственный в России официальный трибьют «Гражданской обороны».
20 марта в клубе Backstage пройдет концерт декадентского искушенного рассказчика Pyrokinesis. Пришедший к успеху рэпер Pyrokinesis продолжает линию Мэйти и Оxxxymiron — сходства между ними всеми больше, чем, наверное, хотелось бы Мирону Федорову.
Pyrokinesis играет роль декадентского искушенного рассказчика, который «собирает женские веснушки» и видит, как на самом деле крутятся шестеренки мрачного мира вокруг.
Когда: 20 марта, суббота, 18.00. Где: Городской концертный зал. Стоимость: от 1000 рублей.
20 марта на сцене Городского концертного зала покажут музыкальную комедию «Моя кошерная леди». «Кошерная» в переводе с древнееврейского означает «очень чистая, правильная» и этот термин традиционно относят к еде. Но в спектакле кошерная – женщина, да к тому же русская.
Где: КЦ «Типография». Стоимость: 300 руб. (200 руб. в чёрном и с репостом записи).
19 марта в культурном центре «Типография» пройдет post-punk-вечеринка Dancing Plague. Танцевальная чума 1518 года — вспышка танцевальной мании, произошедшая в Страсбурге в июле 1518 года. Около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города несколько дней подряд.
19 марта в тульском рок-клубе M2 пройдет концерт группы Panbrothers Band. Группа исполняет авторские англоязычные и русскоязычные композиции в стиле рокабилли, а также кавер-версии авторов и исполнителей рокабилли и кантри 1950-х годов.
Где: Тульский областной театр юного зрителя. Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить поссылке.
21 марта в рамках Всероссийской акции «Мой театр» в Тульском областном театре юного зрителя состоится прощальный спектакль «День рождения Кота Леопольда». Представление будет 109-м со дня премьеры. А один из зрителей в зале окажется по счету ровно 17 500-м, увидевшим эту музыкальную сказку.
Где: театр «Эрмитаж». Билеты можно купить поссылке.
20 марта в Тульском театре «Эрмитаж» покажут типично британскую комедию в 2-х действиях «Плохие парни» (по пьесе Рэя Куни). Семья Тома и Линды Кервуд ждет в гости некую миссис Поттер, которая решит, достойны ли Кервуды стать приемными родителями. И всё бы хорошо — пара вполне готова к ответственному визиту, если бы не два безбашенных брата Тома — Дик и Гарри, которые превращают мирную семейную жизнь в криминальный детектив.
Когда вы ночью вломились в мой дом с пушками, то были уверены, что по-быстрому ограбите обычного работягу. Но вы не учли двух вещей. Первое. Здесь живет моя семья: жена и дети, а они для меня всё. И второе. Я долго притворялся славным парнем, но зверь внутри меня яростно рвется наружу. И знаете что? Сдерживать его я больше не стану.
Бесстрашная Айнбо родилась и выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что ее родному поселку грозит опасность, наша героиня, дочь вождя, тотчас отправляется за помощью в компании удивительных зверей. Их ждет восхождение к пылающему вулкану, встреча с могущественным духом Амазонии и схватка с мифическим чудовищем.