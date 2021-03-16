Pyrokinesis
20 марта в клубе Backstage пройдет концерт декадентского искушенного рассказчика Pyrokinesis. Пришедший к успеху рэпер Pyrokinesis продолжает линию Мэйти и Оxxxymiron — сходств между ними всеми больше, чем, наверное, хотелось бы Мирону Федорову. Pyrokinesis играет роль декадентского искушенного рассказчика, который «собирает женские веснушки» и видит, как на самом деле крутятся шестеренки мрачного мира вокруг.
В качестве финального результата — многословный и мрачный речитатив с эстетскими интонациями, сложными образами и демонстрацией внутренних демонов. Само собой, значимая часть каталога Pyrokinesis состоит из концептуальных альбомов и циклов, а на фоне звучат убедительные биты с рок-усилением.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
20 марта 2021, суббота
18:00
26 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽