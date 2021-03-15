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Dancing Plague

Dancing Plague

19 марта в культурном центре «Типография» пройдет post-punk вечеринка Dancing Plague. Танцевальная чума 1518 года — вспышка танцевальной мании, произошедшая в Страсбурге в июле 1518 года. Около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города несколько дней подряд.

Мы приглашаем посетить вас нашу танцевальную чуму! На ней вас ждёт море сюрпризов! ВИА «ПЫЛИНКИ» - местная и всеми любимая пост-панк группа с невероятно динамичными хитами и супер ритмами. Они заставят вас танцевать до утра и точно взорвут танцпол!

Вас ждет полное погружение в атмосферу, лучшие треки post-punk исполнителей, электроника, darkwave и синти-поп.

Стоимость: 300 руб. (200 руб. в чёрном и с репостом записи). 
Подробности по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 марта 2021, пятница
20:00
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Касса
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