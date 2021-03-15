19 марта в культурном центре «Типография» пройдет post-punk вечеринка Dancing Plague. Танцевальная чума 1518 года — вспышка танцевальной мании, произошедшая в Страсбурге в июле 1518 года. Около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города несколько дней подряд.



Мы приглашаем посетить вас нашу танцевальную чуму! На ней вас ждёт море сюрпризов! ВИА «ПЫЛИНКИ» - местная и всеми любимая пост-панк группа с невероятно динамичными хитами и супер ритмами. Они заставят вас танцевать до утра и точно взорвут танцпол!





Стоимость: 300 руб. (200 руб. в чёрном и с репостом

Подробности по ссылке. Вас ждет полное погружение в атмосферу, лучшие треки post-punk исполнителей, электроника, darkwave и синти-поп.300 руб. (200 руб. в чёрном и с репостом записи ).