Dancing Plague
19 марта в культурном центре «Типография» пройдет post-punk вечеринка Dancing Plague. Танцевальная чума 1518 года — вспышка танцевальной мании, произошедшая в Страсбурге в июле 1518 года. Около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города несколько дней подряд.
Мы приглашаем посетить вас нашу танцевальную чуму! На ней вас ждёт море сюрпризов! ВИА «ПЫЛИНКИ» - местная и всеми любимая пост-панк группа с невероятно динамичными хитами и супер ритмами. Они заставят вас танцевать до утра и точно взорвут танцпол!
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 марта 2021, пятница
20:00
28 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
28 марта, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
20 марта, суббота 18:00
₽ Билеты: 1000-3500 ₽