Айнбо. Сердце Амазонии
Страна:
Перу, Нидерланды, 2021
Премьера:
в РФ 18.03.2021
Режиссер:
Рихард Клаус, Хосе Селада
Актеры:
Лола Райе, Том Хоффман, Бернардо де Паула, Джо Эрнандес, Дино Андраде, Алехандра Гольяс, Йени Альварез, Сюзана Баллестерос, Рене Мухика, Наоми Серрано
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
84 мин
Бесстрашная Айнбо родилась и выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что её родному поселку грозит опасность, наша героиня, дочь вождя, тотчас отправляется за помощью в компании удивительных зверей. Их ждёт восхождение к пылающему вулкану, встреча с могущественным духом Амазонии и схватка с мифическим чудовищем.
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