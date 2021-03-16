Айнбо. Сердце Амазонии

Страна: Перу, Нидерланды, 2021

Премьера: в РФ 18.03.2021

Режиссер: Рихард Клаус, Хосе Селада

Актеры: Лола Райе, Том Хоффман, Бернардо де Паула, Джо Эрнандес, Дино Андраде, Алехандра Гольяс, Йени Альварез, Сюзана Баллестерос, Рене Мухика, Наоми Серрано

Жанр: детский, мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 84 мин

Бесстрашная Айнбо родилась и выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что её родному поселку грозит опасность, наша героиня, дочь вождя, тотчас отправляется за помощью в компании удивительных зверей. Их ждёт восхождение к пылающему вулкану, встреча с могущественным духом Амазонии и схватка с мифическим чудовищем.