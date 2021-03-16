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Айнбо. Сердце Амазонии

Айнбо. Сердце Амазонии

Страна:
Перу, Нидерланды, 2021
 
Премьера:
в РФ 18.03.2021
 
Режиссер:
Рихард Клаус, Хосе Селада
  
Актеры:
Лола Райе, Том Хоффман, Бернардо де Паула, Джо Эрнандес, Дино Андраде, Алехандра Гольяс, Йени Альварез, Сюзана Баллестерос, Рене Мухика, Наоми Серрано
  
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
84 мин
  

Бесстрашная Айнбо родилась и выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что её родному поселку грозит опасность, наша героиня, дочь вождя, тотчас отправляется за помощью в компании удивительных зверей. Их ждёт восхождение к пылающему вулкану, встреча с могущественным духом Амазонии и схватка с мифическим чудовищем.

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