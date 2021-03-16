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Плохие парни

Плохие парни

20 марта в Тульском театре «Эрмитаж» покажут типично британскую комедию в 2-х действиях «Плохие парни» (по пьесе Рэя Куни). Семья Тома и Линды Кервуд ждет в гости некую миссис Поттер, которая решит, достойны ли Кервуды стать приемными родителями. И все было бы хорошо — пара вполне готова к ответственному визиту, если бы не два безбашенных брата Тома — Дик и Гарри, которые превращают мирную семейную жизнь в криминальный детектив.

Эта семейная история, приправленная черным юмором, абсурдная, порой наивная и очень смешная, найдёт отклик у совершенно разной аудитории. «Плохие парни» - отличный способ отдохнуть и посмеяться от души.
 
Продолжительность: 2 часа 30 минут, с антрактом.
Билеты можно купить по ссылке
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
20 марта 2021, суббота
19:00
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Касса
Mgzavrebi
Купить билет
18 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Labov SKY Jam
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20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Моя Мишель
Купить билет
28 марта, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Фестиваль памяти Юрия Хоя
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27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
LASCALA
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15 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Niletto
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19 апреля, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2600 ₽
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