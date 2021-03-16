21 марта в рамках Всероссийской акции «Мой театр» в Тульском областном театре юного зрителя состоится прощальный спектакль «День рождения Кота Леопольда». Представление будет 109-м со дня премьеры. А один из зрителей в зале окажется по счету ровно 17 500-м, увидевшим эту музыкальную сказку.

Мультипликационная история про вредных мышей и добрейшего кота, придуманная Аркадием Хайтом и Александром Левенбуком, впервые вышла на экраны в 1975 году. Всего было снято 11 серий, где роли озвучивали советские звезды первой величины: Андрей Миронов, Геннадий Хазанов, Александр Калягин.

Художественный руководитель Тульского ТЮЗа режиссер Владимир Шинкарев поставил сказку в феврале 2008 года, и она сразу же полюбилась детворе. Разве можно без смеха смотреть на проделки хулиганистого Белого Мышонка в исполнении Тамары Лучихиной и Серого Мышонка-увальня Веры Москалевой! А роль Кота Леопольда стала своего рода «визитной карточкой» для Михаила Головко. Артист вспоминает, как однажды в магазине ребенок узнал его по голосу и с удивлением обратился по имени: «Леопольд!».

Кот Леопольд — это квинтэссенция добра, любви, всепрощения. Если хотите, это собирательный образ святого, — говорит актер. — В каждом из нас есть доброта, но авторы с помощью этого персонажа открывают детям абсолютную любовь ко всему живому. Этот образ меня согревал, обогащал, возвышал, и я всегда стремился передать это детям. Помню, на первых спектаклях я выходил в зрительный зал, и дети со мной делились конфетами, яблоками, игрушками — были готовы подарить Леопольду на день рождения все, что у них есть. Приходилось аккуратно подсказывать: «Давай ты маму угостишь этой конфетой».

С Котом Леопольдом успело вырасти целое поколение тульских театралов. Пятилетние малыши, для которых 13 лет назад знакомство с театральным искусством начиналось с этого спектакля, — сегодня без пяти минут выпускники 11 классов.