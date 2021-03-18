Всерьез и надолго: какие привычки останутся с нами после окончания пандемии?   

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Во время самоизоляции люди стали активнее пользоваться интернетом, соцсетями, мессенджерами и онлайн-кинотеатрами, привыкли к онлайн-шопингу и точно знают, как разнообразить домашнее времяпрепровождение. И похоже, теперь эти привычки с нами надолго!

Онлайн-покупки

Во время карантинных ограничений еще больше людей освоили покупки в интернете. По данным ТАСС и Ассоциации компаний интернет-торговли, в прошлом году российский рынок интернет-продаж вырос почти на 60% по сравнению с 2019 и достиг 3,2 трлн рублей.

В 2020 году в онлайн-магазинах россияне чаще всего покупали электронику и бытовую технику, одежду и обувь, мебель и товары для дома, а также лекарства и продукцию из категории «красота и здоровье».

Изображение Hannes Edinger с сайта Pixabay.

Одним из лидеров в категории товаров, которые чаще всего приобретали онлайн, стали продукты питания и готовая еда. В прошлом году в России выросло количество сервисов по доставке продуктов, в том числе такие услуги стали оказывать крупные сетевые супермаркеты. Такие выводы подтверждаются цифрами: по данным аналитиков INFOLine , общий объем рынка онлайн-продаж еды в 2020 году превысил 135 млрд рублей, а всего лишь годом ранее он был в три раза меньше – 43 млрд рублей.

Люди по достоинству оценили удобство такого «шопинга» и, по оценкам экспертов, такая модель поведения покупателей сохранится, поэтому резкого падения интереса к онлайн-покупкам разных категорий товаров ожидать не стоит.

Общение через интернет и видеосвязь Как вы помните, некоторое время выйти из дома было весьма проблематично, да и, что скрывать, страшновато. Люди оказались отрезанными не только от работы, учебы, но и оказались в отрыве от привычного досуга. Концерты, выставки, кафе, рестораны и арт-пространства, детские площадки в Туле, как и везде, были закрыты. Тем не менее, многим хотелось отвлечься, переключиться. Поэтому туляки были вынуждены организовывать досуг для всей семьи прямо из дома. В этой ситуации очень выручили телевидение, фильмы и сериалы, которые можно смотреть через интернет. Так, по данным МТС, в 2020 году телевизор жители региона стали смотреть в среднем на час больше, а рост трафика в сети домашнего интернета составил более 30%. Фото автора cottonbro: Pexels. В этот период, по оценкам МТС, наибольшей популярностью стали пользоваться комплексные тарифы, которые включают сразу домашние интернет и ТВ, а также предоставляют бонусные программы. Например, в Туле в два раза выросло количество пользователей конвергентного тарифа, который помимо привычных «домашних» услуг еще позволяет пользоваться мобильным тарифом с безлимитным интернетом. Такой тренд останется и в 2021 году, несмотря на то, что практически все ограничения сняты. Это связано не только с возможностью получать самый разнообразный контент для всей семьи, но и с существенной экономией семейного бюджета. В МТС отметили, что в среднем семья из четырех человек ежемесячно может экономить до 1000 рублей расходов на телеком-услугах. Тариф «МЫ МТС+» включает домашний интернет и ТВ, онлайн-кинотеатр «МТС ТВ», безлимитный мобильный интернет, 2,5 тысячи минут, 500 СМС и защиту от спам-звонков. Пакетами минут и безлимитным интернетом можно делиться с членами семьи. Первый месяц пользования тарифом – 0 рублей.

Отдых и развитие онлайн

Оказалось, что онлайн-кинотеатры – это классно, удобно и безопасно. В самом начале пандемии и введения всеобщего режима самоизоляции многие онлайн-кинотеатры предоставляли свой контент бесплатно или снизили цену на какой-то период. Более того, многие премьеры из-за закрытых кинотеатров выходили именно в онлайн-формате. Например, фильм «Мулан» по мотивам одноименного мультфильма впервые был показан на стриминговой платформе Disney+.

Поэтому онлайн-кинотеатры обрели такую популярность. За приемлемую стоимость можно получить возможность посмотреть не только давно любимые фильмы и сериалы, но и последние новинки. Всё это – в высоком качестве, без рекламы и с профессиональным дубляжем.

Изображение Alfred Derks с сайта Pixabay.

По мнению агентства Telecom Daily, видеосервисы — самые быстрорастущие медиакомпании в России, и этот рост в 2020 году дополнительно усилили пандемия и связанная с ней самоизоляция: онлайн-кинотеатры за первое полугодие 2020 года увеличили свою суммарную выручку в России в 1,5 раза, до 18,6 млрд рублей.

В 2021 году не планируется спад интереса зрителей к этому сервису. Тем более что компании продолжают предлагать своим клиентам интересные акции. Например, подписчики сервиса МТС Premium получат в подарок доступ на три месяца к подписке Яндекс Плюс, которая включает в себя возможность смотреть фильмы и сериалы на КиноПоиск HD.

Кроме того, подписчики смогут слушать музыку и подкасты, получать и тратить кешбэк баллами за поездки на Такси, Драйве и других сервисах Яндекса. Сервис Ivi.ru первые две недели можно смотреть за символическую плату в 1 рубль.