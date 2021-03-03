афиша
афиша
Регистрация
Моя кошерная леди

Моя кошерная леди

20 марта на сцене Городского концертного зала покажут музыкальную комедию «Моя кошерная леди». «Кошерная» в переводе с древне-еврейского означает – «очень чистая, правильная» и этот термин традиционно относят к еде. Но в спектакле кошерная – женщина, да к тому же русская.
 
Эта история о том, что евреев и русских тянет друг к другу. 12 веков они
живут вместе в России, и все это время евреи уезжают, уезжают, а меньше их
не становится. Ведь самое главное – атмосфера дружбы и абсолютного
равенства.
 
Русские могут шутить над собой и над своими еврейскими друзьями, а евреи
вести себя так же, потому что наполненный юмором «русско-еврейский»
воздух - общее достояние двух народов. И это правда!
 
Успеху спектакля способствует звездный актерский состав и
исполнительница главной роли – звезда кино и ТВ Виктория Тарасова,
известная по телесериалам и фильмам: «Глухарь», «Пятницкий», «Карпов»,
«Мама в законе», «Один против всех».
 
«Моя кошерная леди» – самый кассовый спектакль театра. Рекордсмен по числу и успешности гастролей в США, Израиле, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Пьеса написана Аркадием Хайтом специально для театра «Шалом» и впервые поставлена именно в нем.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
20 марта 2021, суббота
18:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Mgzavrebi
Купить билет
18 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Labov SKY Jam
Купить билет
20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Моя Мишель
Купить билет
28 марта, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Фестиваль памяти Юрия Хоя
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
LASCALA
Купить билет
15 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Niletto
Купить билет
19 апреля, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2600 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.