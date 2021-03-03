Моя кошерная леди
20 марта на сцене Городского концертного зала покажут музыкальную комедию «Моя кошерная леди». «Кошерная» в переводе с древне-еврейского означает – «очень чистая, правильная» и этот термин традиционно относят к еде. Но в спектакле кошерная – женщина, да к тому же русская.
Эта история о том, что евреев и русских тянет друг к другу. 12 веков они
живут вместе в России, и все это время евреи уезжают, уезжают, а меньше их
не становится. Ведь самое главное – атмосфера дружбы и абсолютного
равенства.
Русские могут шутить над собой и над своими еврейскими друзьями, а евреи
вести себя так же, потому что наполненный юмором «русско-еврейский»
воздух - общее достояние двух народов. И это правда!
Успеху спектакля способствует звездный актерский состав и
исполнительница главной роли – звезда кино и ТВ Виктория Тарасова,
известная по телесериалам и фильмам: «Глухарь», «Пятницкий», «Карпов»,
«Мама в законе», «Один против всех».
«Моя кошерная леди» – самый кассовый спектакль театра. Рекордсмен по числу и успешности гастролей в США, Израиле, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Пьеса написана Аркадием Хайтом специально для театра «Шалом» и впервые поставлена именно в нем.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
20 марта 2021, суббота
18:00
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
28 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 апреля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1800-2600 ₽