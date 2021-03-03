20 марта на сцене Городского концертного зала покажут музыкальную комедию «Моя кошерная леди». «Кошерная» в переводе с древне-еврейского означает – «очень чистая, правильная» и этот термин традиционно относят к еде. Но в спектакле кошерная – женщина, да к тому же русская.

Эта история о том, что евреев и русских тянет друг к другу. 12 веков они

живут вместе в России, и все это время евреи уезжают, уезжают, а меньше их

не становится. Ведь самое главное – атмосфера дружбы и абсолютного

равенства.

Русские могут шутить над собой и над своими еврейскими друзьями, а евреи

вести себя так же, потому что наполненный юмором «русско-еврейский»

воздух - общее достояние двух народов. И это правда!

Успеху спектакля способствует звездный актерский состав и

исполнительница главной роли – звезда кино и ТВ Виктория Тарасова,

известная по телесериалам и фильмам: «Глухарь», «Пятницкий», «Карпов»,

«Мама в законе», «Один против всех».

«Моя кошерная леди» – самый кассовый спектакль театра. Рекордсмен по числу и успешности гастролей в США, Израиле, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Пьеса написана Аркадием Хайтом специально для театра «Шалом» и впервые поставлена именно в нем.