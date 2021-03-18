Биологи против фильмов ужасов
20 марта Тульский экзотариум приглашает обсудить биологические киноляпы из фильмов ужасов.
Стоимость: 300 руб., 100 руб. (льготный). Подробнее на сайте экзотариума.
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
20 марта 2021, суббота
16:00
26 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽