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Louna

Louna

19 марта в Concert Hall состоится концертная презентация нового альбома группы Louna «Начало нового круга». Создание этого альбома во всех смыслах стало по-настоящему новым опытом в творческой деятельности группы. Начавшаяся весной 2020 года глобальная эпидемия коронавируса перечеркнула все планы, отложив запись песен в студии на неопределенный срок.
 

Однако музыканты решили не сидеть сложа руки и записали свои партии для новых треков самостоятельно в домашних условиях. 
Прочувствовать вживую всю мощь, энергетику и тот бешеный драйв, которыми всегда отличалась LOUNA, зрители смогут 19 марта на большом сольном концерте в ConcertHall.
 
Ведь помимо новых песен прозвучат и самые главные хиты за 11-летнюю историю группы, и конечно, не обойдется без яркого светового шоу и видеоинсталляций, которые сопровождают лайв-выступления команды. 
 
 
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
19 марта 2021, пятница
20:00
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Касса
Мама Шамана
Купить билет
13 апреля, вторник 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-400 ₽
Дуэт Кювет
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3 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Монгол Шуудан
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26 марта, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Игра
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16 апреля, пятница 23:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Niletto
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19 апреля, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2600 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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