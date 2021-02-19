Louna
19 марта в Concert Hall состоится концертная презентация нового альбома группы Louna «Начало нового круга». Создание этого альбома во всех смыслах стало по-настоящему новым опытом в творческой деятельности группы. Начавшаяся весной 2020 года глобальная эпидемия коронавируса перечеркнула все планы, отложив запись песен в студии на неопределенный срок.
Однако музыканты решили не сидеть сложа руки и записали свои партии для новых треков самостоятельно в домашних условиях.
Прочувствовать вживую всю мощь, энергетику и тот бешеный драйв, которыми всегда отличалась LOUNA, зрители смогут 19 марта на большом сольном концерте в ConcertHall.
Ведь помимо новых песен прозвучат и самые главные хиты за 11-летнюю историю группы, и конечно, не обойдется без яркого светового шоу и видеоинсталляций, которые сопровождают лайв-выступления команды.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
19 марта 2021, пятница
20:00
13 апреля, вторник 18:30
₽ Билеты: 200-400 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
26 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
16 апреля, пятница 23:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
19 апреля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1800-2600 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽