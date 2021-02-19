19 марта в Concert Hall состоится концертная презентация нового альбома группы Louna «Начало нового круга». Создание этого альбома во всех смыслах стало по-настоящему новым опытом в творческой деятельности группы. Начавшаяся весной 2020 года глобальная эпидемия коронавируса перечеркнула все планы, отложив запись песен в студии на неопределенный срок.

Однако музыканты решили не сидеть сложа руки и записали свои партии для новых треков самостоятельно в домашних условиях.

Прочувствовать вживую всю мощь, энергетику и тот бешеный драйв, которыми всегда отличалась LOUNA, зрители смогут 19 марта на большом сольном концерте в ConcertHall.

Ведь помимо новых песен прозвучат и самые главные хиты за 11-летнюю историю группы, и конечно, не обойдется без яркого светового шоу и видеоинсталляций, которые сопровождают лайв-выступления команды.