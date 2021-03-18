Праздник «Жаворонки» в музее «Тульские древности»

20 и 21 марта музей «Тульские древности» приглашает узнать о народных традициях весеннего праздника «Жаворонки», дошедших до нас, поучаствовать в конкурсах и смастерить своего жаворонка.

20 марта, 10.00 (Праздник «Жаворонки»)

На весеннее равноденствие - 22 марта - приходится древний славянский праздник Жаворонки. Наши предки считали, что именно в эти дни прилетают из теплых стран жаворонки, а за ними и все перелетные птицы. Именно 22 марта весна окончательно сменяла зиму, а день мерялся

(становился равным) с ночью. И это событие означало, что можно начинать подготовку к полевым и другим хозяйственным работам. Сами люди связывали прилет жаворонков с началом пахотных работ, говоря: «Жаворонок небо пашет». Причина в особенном полете жаворонков – сначала взмывание вверх, а потом падение вниз.

Праздник сопровождался различного рода обрядами, которые были направлены на то, чтобы повысить урожайность своего хозяйства. Например, пекли булочки в виде жаворонков, колобки, пряники. Уделяли внимание не только птицам лесным, но и домашним. Детвора бегала по полянкам, свободным от снега, выкрикивая песни-веснянки.

На празднике в музее «Тульские древности» детей и взрослых ждут загадки и пословицы о птицах, конкурсы на знание повадок пернатых, которые все попробуют повторить. Будем учиться по птичьим приметам определять весеннюю погоду и узнавать голоса птиц. Завершит встречу мастер-класс по созданию жаворонка из керамопласта. Этот урок поможет дома испечь

традиционную птичку из теста по рецепту, которым поделятся сотрудники музея.

Возрастные рекомендации: 6+.

Вход свободный, по предварительной записи.

21 марта, 16.00 (Воскресник для дошкольников «Жаворонки»)

Встреча весны у наших предков – это не только масленичные гуляния, но и не менее важный праздник Жаворонки. С ним связывают подготовку сельскохозяйственного инвентаря, выпечку булочек-птичек и, конечно, весенние заклички. «Жаворонки, прилетите! Студёну зиму прогоните!

Тёплу весну принесите! Зима нам надоела, весь хлеб у нас поела!» - с такими закличками- веснянками дети когда-то встречали возвращение жаворонков. На воскреснике расскажут, почему из всех птиц, которые возвращаются весной в наши края, именно они были символом начала полевых работ. Участники встречи поводят хоровод, споют весеннюю закличку. Вспомнят известных птиц средней полосы, нарядят дерево фигурками пернатых и слепят одну на память.

Возрастные рекомендации: 3+.

Стоимость билета: 200 рублей (для ребенка и 1 взрослого).

Забронировать места можно по телефону: +7 4872 36 16 63.