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Panbrothers Band

Panbrothers Band

19 марта в тульском рок-клубе M2 пройдет концерт группы Panbrothers Band. Группа исполняет авторские англоязычные и русскоязычные композиции в стиле рокабилли, а также каверверсии авторов и исполнителей рокабилли и кантри 50-х годов.

Состав:
 
  • Коста Кest Панайотов - Lead vocal, DoubleBass, Songwriter;
  • Юрий Yurgen Батищев - Lead Guitar;
  • Александр Аlex-boy Чернышов - Western guitar, back-vocal;
  • Илья Jety Соколов -Drummer, back-vocal.
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
19 марта 2021, пятница
20:00
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Касса
Мама Шамана
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13 апреля, вторник 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-400 ₽
Дуэт Кювет
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3 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Монгол Шуудан
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26 марта, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Игра
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16 апреля, пятница 23:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Niletto
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19 апреля, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2600 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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