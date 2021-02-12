Panbrothers Band
19 марта в тульском рок-клубе M2 пройдет концерт группы Panbrothers Band. Группа исполняет авторские англоязычные и русскоязычные композиции в стиле рокабилли, а также каверверсии авторов и исполнителей рокабилли и кантри 50-х годов.
Состав:
- Коста Кest Панайотов - Lead vocal, DoubleBass, Songwriter;
- Юрий Yurgen Батищев - Lead Guitar;
- Александр Аlex-boy Чернышов - Western guitar, back-vocal;
- Илья Jety Соколов -Drummer, back-vocal.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
19 марта 2021, пятница
20:00
13 апреля, вторник 18:30
₽ Билеты: 200-400 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
26 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
16 апреля, пятница 23:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
19 апреля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1800-2600 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽