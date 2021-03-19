Шикарные розы, желтые пионы и персики: что посадить на даче этим летом?

Дачный сезон не за горами. Пора выбирать саженцы для ваших приусадебных участков. Магазин «Леруа Мерлен» подготовил огромный ассортимент товаров, которые порадуют каждого дачника. Мы узнали всё о самых интересных позициях.

«Леруа Мерлен» создал настоящий садовый рай: полки с тысячами саженцев цветов, декоративных и плодовых кустарников и деревьев так и манят к себе всех, не говоря уже об увлеченных садоводах.

Цветы: от классики до экзотики

На полках магазинов около двух тысяч наименований саженцев цветов от всем известных роз, пионов и лилий до экзотических калл и германских ирисов. Внушительную часть витрины занимают саженцы цветов. Среди них — самые роскошные розы. Из-за своей прихотливости, раньше с ними удавалось справиться не всем. Сейчас благодаря разработкам селекционеров, каждый желающий может вырастить у себя на участке целую плантацию этих невероятно красивых цветов.

В «Леруа Мерлен» представлены исключительные передовые сорта, которые прекрасно чувствуют себя в нашей полосе, а некоторые разновидности даже не требуют укрытия на зиму.

Здесь представлены всевозможные виды роз: бордюрные, миниатюрные, плетистые, флорибунда, чайные гибридные, парковые, полиантовые. Саженцы роз «Леруа Мерлен» закупает в питомнике, который работает на базе крупнейшего научного института. Испытательная база питомника находится в Подмосковье, так что на полки попадают саженцы, которые точно будут комфортно себя чувствовать в нашем климате.

Один из необычных видов — плетистая роза с двумя прививками. Это огромный куст высотой до 4 метров, на котором растут розы сразу двух видов — желтые и красные или белые и фиолетовые. Кстати, среди плетистых роз много непрерывно цветущих, которые будут радовать вас все лето.

Еще один желанный гость каждого участка — пион. В «Леруа Мерлен» представлено более 30 видов этого цветка: привычные нам травянистые и древовидные и ито-гибрид.

Последний — разработка японского ученого Тоичи Ито. Необычные желтые цветы позволяют считать сорт альбиносом среди пионов. Эту новинку тульские садоводы ждали несколько лет.

Также на полках магазина несколько десятков видов лилий, среди которых привычные восточные и азиатские, выведенные селекционерами ло- и ла-гибриды, а также махровые лилии с тонким ароматом и продолжительным цветением.

Традиционный осенний цветок гладиолус выводят в России. Отсюда и необычные названия. Например, один из самых популярных сортов назван в честь Майи Плисецкой и поражает своей красотой.

Для любителей экзотики — огромный ассортимент калл. Думаете, что не справитесь? Напрасно! Единственная сложность — необходимость выкапывать каллы на зиму, в остальном никаких проблем. Огромный куст с бокаловидными цветками будет радовать вас все лето!

Плодовые деревья и кустарники

В «Леруа Мерлен» тщательно отбирают поставщиков и перечень позиций. На полках магазина оказываются только топовые сорта, которые приспособлены к условиям нашего климата и дают хороший урожай. Саженцы привозят из питомников Тульской области, Москвы и Подмосковья.

Для любителей классики — плодовые саженцы вишни, яблонь, груш, красной, черной и розовой смородины, малины, ежевики и ежемалины.

Для тех, кому хочется чего-то нового — абрикосы и персики. Абрикосы в последние несколько лет уже успели полюбиться садоводам. Они устойчивы к нашим температурным условиям и дают хороший урожай. Плоды сладкие, ничем не хуже южных — это уже проверили покупатели «Леруа Мерлен», купившие саженцы несколько лет назад.

Персики — новинка в этом году. Они тоже адаптированы для нашей полосы и неприхотливы.

Находка для владельцев небольших садовых участков — дерево-сад. Это яблони с двумя прививками.

На одном дереве растут сразу два сорта яблок. Как правило, один из них ранний, второй — средний или поздний. То есть, покупая один саженец, вы получите долгий урожай и разные сорта плодов, занимая всего лишь одно посадочное место.

Те, кто любит непростые в уходе деревья, оценят саженцы инжира. Выращивать его не так просто, но интересно. Из особенностей — тщательное укрытие на холодное время года или посадка в большую емкость, с возможностью убирать ее на зиму в помещение.

Не рано ли покупать саженцы?

Нет. Все саженцы в «Леруа Мерлен» прошли не только фитосанитарный контроль и обработаны от паразитов, но и погружены в питательный субстра, который поможет саженцам выжить в магазине или дома до момента посадки.

В домашних условиях вы можете посадить саженцы в горшок, и тогда к моменту высадки у вас будет уже подросшее растение. Это не вредно, а в случае с цветами даже полезно, поскольку ускорит появление бутонов.

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

leroymerlin.ru

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