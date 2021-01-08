Labov SKY Jam
В Concert Hall можно будет услышать любимые хиты Егора Летова и группы «Гражданская оборона» в живом исполнении. Лабов'SKY JAM - единственный в России официальный Трибьют Гражданской Обороны.
На концерты собираются толпы людей, чтобы услышать любимые песни и, конечно, послушать качественный плотный саунд музыкантов. Ведь слово tribute в переводе с английского, означает дань памяти артисту, и эту дань, надеемся, мы воздаем сполна.
В концерте также принимает участие родной брат Егора Летова, саксофонист и мультиинструменталист - Сергей ЛЕТОВ.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
20 марта 2021, суббота
20:00
26 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽