Labov SKY Jam

В Concert Hall можно будет услышать любимые хиты Егора Летова и группы «Гражданская оборона» в живом исполнении. Лабов'SKY JAM - единственный в России официальный Трибьют Гражданской Обороны.

На концерты собираются толпы людей, чтобы услышать любимые песни и, конечно, послушать качественный плотный саунд музыкантов. Ведь слово tribute в переводе с английского, означает дань памяти артисту, и эту дань, надеемся, мы воздаем сполна.

В концерте также принимает участие родной брат Егора Летова, саксофонист и мультиинструменталист - Сергей ЛЕТОВ.