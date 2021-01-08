афиша
афиша
Регистрация
Labov SKY Jam

Labov SKY Jam

В Concert Hall можно будет услышать любимые хиты Егора Летова и группы «Гражданская оборона» в живом исполнении. Лабов'SKY JAM - единственный в России официальный Трибьют Гражданской Обороны.

На концерты собираются толпы людей, чтобы услышать любимые песни и, конечно, послушать качественный плотный саунд музыкантов. Ведь слово tribute в переводе с английского, означает дань памяти артисту, и эту дань, надеемся, мы воздаем сполна.
 
В концерте также принимает участие родной брат Егора Летова, саксофонист и мультиинструменталист - Сергей ЛЕТОВ.
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
20 марта 2021, суббота
20:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Монгол Шуудан
Купить билет
26 марта, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Sellout/Архипанк
Купить билет
9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Дуэт Кювет
Купить билет
3 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Фестиваль памяти Юрия Хоя
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Animal ДжаZ
Купить билет
4 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200-1400 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
18 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.